4 ilde elektrik kesintisi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin bazı bölgelerinde 8 Ekim'de elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesine 02.00-03.00, Gazipaşa Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Borsa Caddesi, 66035, 66036 ve 66038 sokaklara 09.00-17.00, Narlıca, Yeşilevler, Barış, Demetevler, Fevzipaşa ve Aydınlar mahalleleri ile Fevzipaşa PTT ve Türk Telekom'a 09.00-17.00 saatlerinde enerji verilemeyecek.

Yüreğir ilçesi Kütüklü Mahallesi Güney Bölgesinde 09.00-17.00, Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi Güney Bölgesinde 09.00-17.00, Gültepe Mahallesi ile Akif Palalı Lisesi ve Ömer Kanaatbilen İlköğretim Okulunda 09.00-11.00, Kozan ilçesi Kapıkaya Mahallesinde 09.30-18.00, Karaisalı ilçesi Demirçit ve Kapıkaya Mahallelerinde 09.00-17.00, Karataş ilçesi Bebeli, Kesik ve Adalı mahalleleri ile Adalı İlköğretim Okulu, Kesik İlköğretim Okulu, DSİ Su Pompası ve tarımsal su pompalarında 09.00-17.00, Ceyhan ilçesi Başören Mahallesinde 09.00-17.00, Ceyhan ilçesi Modernevler Mahallesinde 09.00-17.000, Yılankale Mahallesinde 09.00-15.00, Pozantı ilçesi Kurtuluş, İstiklal ve Cumhuriyet mahallerinde 09.00-17.00, Yazıcak Mahallesinde 09.00-17.00, İstiklal Mahallesinde 09.00-15.00, Yumurtalık ilçesi Kaldırım Mahallesinde 09.00-15.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Mersin

Mersin’in Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Çayır mevkisinde 09.00-13.30, Çamlıyayla ilçesi Fakılar Mahallesinde 09.00-17.00, Gülnar ilçesi Köseçobanlı Bardat Kümesi mevkisinde 09.00-17.00, Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 39679, 39668, 39666, 39664, 39662, 39660, 39658, 39617, 39656, 39654, 39652, 39640, 39612 ve 39610 sokaklarda 08.30-11.30, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi Dede Sokak ve Murtlu Sokakta 09.00-17.00, Kavak Mahallesinde 09.00-17.00, Tarsus ilçesi Ardıçlı Mahallesinde 09.30-17.30, Kemalpaşa Mahallesi Ankara Bulvarı ve 2544 Sokak ile Yeni Sanayi Sitesinde 08.30-16.30, Akşemsettin, Yeşilyurt, Eski Ömerli, Yeni Ömerli, Fatih, Gözlükule, Duatepe, Kızılmurat, Şehitkerim, İsmetpaşa, Şehitmustafa, Şehitler Tepesi, Kırklarsırtı ve Ergenekon mahalleleri, Konak Sitesi mevkisi, Yeni Mahalle ile Mücahitler Caddesi, Kasım Ekenler Bulvarı, 4028, 4096, 4098, 4052, 40109, 40107, 40105, 4024, 40101, 40108, 40113, 40100, 4032, 4034, 40115, 40102, 4082, 4084, 4086, 4088, 4090, 4092, 4094, 4039 , 4041, 4043 ve 4018 sokaklarda 00.30-08.30, Kaburgediği Mahallesinde 09.30-17.30, Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesinde 09.00-17.00, Yenişehir ilçesi Çavak, Emirler, İnsu ve Kocahamzalı mahallelerinde 09.00-17.00, Cumhuriyet Mahallesi 1661 Sokak, Hürriyet Mahallesi 1759, 1772, 1762 ve 1758 sokaklar ile 1. ve 16. caddelerde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Hatay

Hatay’ın Antakya ilçesi Kışla Saray, Bağrıyanık, Gazi, Havuzlar, Şirince, Aydınlıkevler, Cumhuriyet, Kuyulu, Dutdibi, Fevzi Çakmak ve Kocaabdi mahalleleri ile Hatay Valiliği ve Özel İdare Müdürlüğüne 03.00-6.00, Zenginler ve Kışla Saray mahallelerine 09.00-12.00, Kırıkhan ilçesi Bahçelievler, Karataş, Delibekirli, Çamseki, Kurtlusarımazı ve Yılanlı Mahallelerine 09.00-17.00, Hassa İlçesi Girne ve Gülkent mahallelerine 09.00-12.00, Erzin ilçesi Yeşiltepe Mahallesine 09.00-18.00, Arsuz ilçesi Gözcüler, Hacıahmetli ve Karagöz mahallelerine 09.00-17.00, Defne İlçesi Çekmece (Pınarbaşı) Mahallesine 09.00-17.00, Sümerler Mahallesine 03.00-6.00, İskenderun ilçesi Çay Mahallesi Osman Gazi, Raif Paşa, Profesör Muammer Aksoy, Şehit Polis Murat Kaya Caddeleri ile 102 ve 104 sokaklara 07.00-16.00, Modernevler Mahallesi Şehit Polis Mehmet Yardımcı ve Şehit Polis Murat Akbulut Caddeleri ile 290, 291, 292, 294, 296, 298/5, 298/7, 298/8, 300/1, 301, 301/1, 301/2, 302, 303 ve 306 sokaklara 08.30-17.30, Dörtyol İlçesi Özerli ve Karakese mahallelerine 09.00-18.00, Reyhanlı İlçesi Gültepe ve Mustafa Kemal mahalleleri, Adabucak Mahallesi 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 sokaklar ile Reyhanlı Devlet Hastanesi ve TMO'ya 09.00-13.00 saatlerinde enerji verilemeyecek.

Osmaniye

Osmaniye’nin merkez ilçesi Tehçi Köyünde 09.00-17.00, Yedi Ocak Mahallesinde 09.00-13.00, Hasanbeyli ilçesi Karayiğit Köyünde 09.00-17.00, Sumbas ilçesi Döğenli Mahallesinde 09.00-17.00, Düziçi İlçesi Pirsultanlı köyü Merkez Mahallesi ve Kurtuluş ile İrfanlı Mahallesinde 09.00-17.00, Kadirli ilçesi Kayasuyu köyü Merkez Mahallesinde 09.00-12.00, Değirmendere köyü Merkez, Çınarcık, Kale, Yazlık Çardak, Çardak, Orta Çardak ve Yağızlar mahalleleri, Maksutoluğu köyü Ortatepe, Teknetaş, Gürleyik, Ağlıca, Köşürge, Söğütoluğu, Selçuk, Soğucak, Dadaloğlu, Avcılar, Şölen ve Zincirli mahalleleri, Aşağı Maksutoluğu köyü ve Maksutoluğu köyü Merkez Mahallesi, Durmuşsofular köyü, Kayasuyu köyü Akgedik, Tapsızlar, Aşağı Köşkerli Tüysüzler, Zeynepli, Dere, Merkez, Mezililer, Köşkerli ve İmirhan mahalleleri, Kesim Köyü Aliortaklı, Atasanlı, Hacıahmetler, Aliveliler, Demirciler, İncikler, İmirzeler, Veliler Çolaklar, Saltalılar, Fakılar ve Deliayşeler mahalleleri, Koçlu köyü Kalealtı, Paşaoluğu, Avluk, Gölyeri, Akpınar, Merkez, Cıllık, Süleymanlı, Çobanlı, Kocamanlı, Ağanağat, Karaçalı ve Taştepe mahalleleri, Mezretli köyü, Oruçbey köyü Merkez Mahallesi, Sarıtanışmanlı köyü, Söğütlüdere köyü, Tahta köyü Pürçek, Merkez, Taraklık, İmirhan ve İnci mahalleleri, Yenigün Köyü, Yoğunoluk köyü Günece, Elmalı Kayseri, Zindağan, Yoğunoluk, Merkez, Kaş ve Kastal mahalleleri, Yukarıçiyanlı köyü Karatopaklı Mahallesi, Aşağıbozkuyu Köyü Gara İncir ve Hacı Çolaklı mahalleleri, Bahadırlı Köyü Kıraç, Hacı Abdiler ve Balcılar mahalleleri, Bekereci köyü, Çiğdemli köyü Çiğilli, Çivililer, Eşeler ve Gözübüyükler mahalleleri, Kızyusuflu Köyü Tosbağlı, Cennetler, Ören, Yaylapınarı, Siteler, Acaroba, Topal Ahmetli, Kıstılar ve Çolakerollar mahalleleri, Mehedinli Köyü Kesmeli Tepe, Teslimeler, Murtlutarla, Gökalan, Gedik ve Yazdamı mahalleleri, Yukarıçiyanlı köyü Tekerekli, Karatopaklı, Hayvalı, Döğüş Gediği, Semerciler, İspirler, Üdürükler, Çinçikler Solaklar ve Bozerler mahalleleri ile Çığcık köyü Alaybeyler Mahallesi ve Yukarıbozkuyu köyünde 09.00-14.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapılacak.