-4 ilde eğitime kar engeli SAMSUN (A.A) - 16.01.2012 - Yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Samsun, Çorum, Ordu ve Giresun'da eğitime verilen bir günlük ara uzatıldı. Türkiye genelinde olduğu gibi Orta ve Doğu Karadeniz'de de etkisini gösteren kar yağışının olumsuz etkileri devam ediyor. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışının etkili olduğu, Asarcık ve Havza ilçeleri ile Kavak ilçesine bağlı Emirli, Karayusuflu, Mahmutbeyli, Akbelen, Gödekdemir köylerindeki okullarda yarın, Ladik ilçesindeki okullarda ise, yarın ve Çarşamba günü eğitime ara verildiği bildirildi. -Ordu- Ordu Valisi Orhan Düzgün, yaptığı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 ilçede okullarda eğitime bugün ve yarın ara verildiğini söyledi. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini sürdürdüğünü ifade eden Vali Düzgün ''Kapanan 301 köy yolunun tekrar ulaşıma açılaması için İl Özel İdaresi ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Zor durumda bulunan 10 köyümüzün yolu ise ekiplerimiz tarafından açıldı. Ancak diğer köy yollarımızı tekrar ulaşıma açmak için kar yağışının durmasını bekliyoruz. Sahil kesimini ayrı tutarsak genel anlamda şuan için 40 santim kar kalınlığı oluştuğunu söyleyebiliriz'' diye konuştu. Vali Düzgün, kar yağışı nedeniyle 19 ilçeden 14'ünde okullarda eğitime bugün ve yarın ara verildiğini belirtti ve ''Mesudiye, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Aybastı, Kumru, Çamaş, Çaybaşı, Ulubey, Çatalpınar, Kabataş ve İkizce ilçelerimizde okullarda eğitime bugün ve yarın, Akkuş, İkizce ve Korgan ilçelerinde ise bugün, yarın ve çarşamba günü eğitime ara verildi'' dedi. -Çorum- Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı bazı okullarda eğitime verilen 1 günlük ara 2 güne çıkarıldı. Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, il merkezi dışındaki bütün okulların yarın da tatil olduğu aktarıldı. -Giresun- Giresun'da da, kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerdeki okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, yörede dün özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı dolayısıyla Bulancak, Dereli ve Tirebolu ilçelerindeki köy okulları ve taşımalı sistemde eğitim veren okullarda, Çanakçı, Doğankent, Güce ve Yağlıdere ilçelerinin tamamındaki okullarda yarın, Şebinkarahisar ilçesinde ise yarın ve çarşamba günü eğitime ara verildi. Yetkililer, kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı ve karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.