4 ilde 8 kişi boğularak öldü

İstanbul Kilyos Kısırkaya plajında, Ağva sahilinde, Nabi plajında ve Samsun'daki Costal sahilinde denize giren 4 kişinin gözden kaybolduğu bilgisi üzerine görevlendirilen sahil güvenlik ekiplerince, yapılan arama çalışmaları sonucu bu kişilerin cesetlerine ulaşıldı.

Muğla Akyaka-Çınar plajı önlerinde lastik bot ile denize açılan 2 kişinin gözden kaybolduğu bilgisi ve İzmir Boyalık kuzeyinde bir tekne içindeki 4 kişinin yardım talebi üzerine gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sonucunda söz konusu kişilere ulaşıldı.

Kocaeli'de de 3 kişi boğuldu

haberler.com'un haberine göre; Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise Abdullah Açıkgöz ve Coşkun Mayahan, Cebeci sahilinde denize girdi. Yapılan aramada, Açıkgöz ve Mayahan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Babalı Dikili sahilinde ise İstanbul'dan gelen Salim Parlak, girdiği denizde bir süre sonra gözden kayboldu. KOSKEM ekiplerinin gerçekleştirdiği arama çalışmasında bulunarak kıyıya çıkartılan Parlak'ın, boğulduğu belirlendi.

Isparta'da da Aşağı Kaşıkara köyü yakınlarında Eğirdir Gölü'ne giren Serkan Aktaş, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Bir süre sonra suda gözden kaybolan Serkan Aktaş'ın bulunması için Eğirdir'deki sualtı polis ekibi çağrıldı. Dalgıç polisler, Aktaş'ın cesedini kıyıdan yaklaşık 600 metre açıkta buldu.