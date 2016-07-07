İstanbul Valiliği'nden boğulmalara karşı uyarı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaz döneminin başlamasıyla birlikte vatandaşların tatillerini huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri ve yaşanabilecek boğulma olaylarını önlemek maksadıyla çeşitli tedbirler alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Ancak, alınan tedbir ve yetkililerce yapılan uyarılara rağmen bayram tatili nedeniyle Karadeniz başta olmak üzere ilimiz sahillerinde denize girilmesi yasak olan bölgelerde boğulma olaylarına rastlanmıştır. Bundan sonra yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi için vatandaşlarımızın, denize girilmesi uygun olmayan yasaklı ve kontrolsüz bölgelerde denize girmemeleri önem arz etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Valilik, yasak olmayan bölgelerde de vatandaşların meteorolojik uyarıları dikkate almalarını, uygun olmadığı durumlarda denize girmemelerini, görevlilerin uyarılarına mutlaka uymalarını istedi.