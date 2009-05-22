T24 LogoT24 Logo
Politika

4 ilçe daha il oluyor

Diyarbakır’ın Ergani, Mersin’in Silifke ve Anamur, Konya’nın da Akşehir ilçesinin il yapılması için kanun teklifi verildi.

22 Mayıs 2009 03:00

AKP ve MHP milletvekilleri 4 yeni il kurulması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdiler.

Kanun teklifleri ile Diyarbakır’ın Ergani, Mersin’in Silifke ve Anamur, Konya’nın da Akşehir ilçesinin il yapılması isteniyor.

AKP ve MHP milletvekilleri 4 yeni il kurulması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdiler. Kanun teklifleri ile Diyarbakır’ın Ergani, Mersin’in Silifke ve Anamur, Konya’nın da Akşehir ilçesinin il yapılması isteniyor.

AKP Diyarbakır milletvekili Osman Aslan, Ergani ilçesinin il yapılmasını istedi ve halen Diyarbakır’a bağlı olan Çermik, Çüngüş, Dicle ve Eğil ilçeleri ile Elazığ’a bağlı bulunan Maden ilçesinin yeni kurulacak Ergani iline bağlanmasını istedi.Halen Ergani ilçesinin köyleri ile birlikte 109 bin nüfusu bulunuyor.
MHP Mersin milletvekilleri Kadir Ural ve Behiç Çelik de halen Mersin’e bağlı bulunan Silifke ve Anamur ilçelerinin il yapılmasını istediler. 400 bin nüfuslu Silifke’ye Mersin’in Gülnar ve Mut ilçeleri ile yeni kurulacak Uzuncaburç ilçesinin bağlanması önerildi. Mersin’e 230 kilometre uzaklıkta bulunan Anamur ilçesine ise Mersin’in Aydıncık ve Bozyazı ilçeleri ile yeni ilçe yapılacak Kazancı ve Kalediren’in bağlanması istendi.

MHP Konya milletvekili Mustafa Kalaycı da, 200 bin nüfuslu Akşehir ilçesinin il yapılıp, halen Konya’ya bağlı olan Çeltik, Doğanhisar, Tuzlukçu, Yunak ve Sultandağı ilçelerinin bağlanması öneriliyor. Kanun teklifleri TBMM İçişleri ve Plan Bütçe Komisyonlarında ele alınacak. (Gazeteport)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24