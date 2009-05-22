4 ilçe daha il oluyor

AKP ve MHP milletvekilleri 4 yeni il kurulması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdiler.



Kanun teklifleri ile Diyarbakır’ın Ergani, Mersin’in Silifke ve Anamur, Konya’nın da Akşehir ilçesinin il yapılması isteniyor.



AKP ve MHP milletvekilleri 4 yeni il kurulması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdiler. Kanun teklifleri ile Diyarbakır’ın Ergani, Mersin’in Silifke ve Anamur, Konya’nın da Akşehir ilçesinin il yapılması isteniyor.



AKP Diyarbakır milletvekili Osman Aslan, Ergani ilçesinin il yapılmasını istedi ve halen Diyarbakır’a bağlı olan Çermik, Çüngüş, Dicle ve Eğil ilçeleri ile Elazığ’a bağlı bulunan Maden ilçesinin yeni kurulacak Ergani iline bağlanmasını istedi.Halen Ergani ilçesinin köyleri ile birlikte 109 bin nüfusu bulunuyor.

MHP Mersin milletvekilleri Kadir Ural ve Behiç Çelik de halen Mersin’e bağlı bulunan Silifke ve Anamur ilçelerinin il yapılmasını istediler. 400 bin nüfuslu Silifke’ye Mersin’in Gülnar ve Mut ilçeleri ile yeni kurulacak Uzuncaburç ilçesinin bağlanması önerildi. Mersin’e 230 kilometre uzaklıkta bulunan Anamur ilçesine ise Mersin’in Aydıncık ve Bozyazı ilçeleri ile yeni ilçe yapılacak Kazancı ve Kalediren’in bağlanması istendi.



MHP Konya milletvekili Mustafa Kalaycı da, 200 bin nüfuslu Akşehir ilçesinin il yapılıp, halen Konya’ya bağlı olan Çeltik, Doğanhisar, Tuzlukçu, Yunak ve Sultandağı ilçelerinin bağlanması öneriliyor. Kanun teklifleri TBMM İçişleri ve Plan Bütçe Komisyonlarında ele alınacak. (Gazeteport)

