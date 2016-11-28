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Yaşam

4 il için şiddetli yağış ve ani sel uyarısı

Meteorolojiden, Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da bu akşam saatlerinden sonra başlayacak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetleneceği uyarısında bulunuldu

28 Kasım 2016 18:23

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Antalya genelinde bu akşam saatlerinden sonra başlaması beklenen yağışların, yarın sabah saatlerinde şiddetleneceği bildirildi. Açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya merkez ile Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Serik, çarşamba sabah saatlerinde de Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde metrekareye 100 kilogram ve üzeri yağış düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Isparta ve Burdur genelinde bugün akşam saatlerinde başlayacak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli (metrekareye 50-75 kilogram yağış) beklendiği ifade edildi. Muğla genelinde ise bugün öğleden sonra başlayacak yağışların akşam saatlerinden itibaren şiddetleneceği (metrekareye 76-100 kilogram yağış) vurgulandı.

Açıklamada, yağışla birlikte rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (saatte 50-80 kilometre) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde de karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması beklendiğinden, ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiği uyarısında bulunuldu.

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