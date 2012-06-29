4 HIV ilacı bir hapta toplandı

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre dört farklı HIV ilacını bir tanede toplayan yeni hap eski tedavi kadar güvenilir ve etkili.

Dört ilacın bir hapta toplanmasının hastalar açısından kullanım kolaylığı sağlayacağı düşünülüyor.

Lancet dergisinde yayımlanan araştırma, HIV hastalarına günlük kullanım için önerilen hapın yeni ve önemli bir tedavi olduğunu söylüyor.

İngiliz uzmanlar hapın günde sadece tek doz ilaç kullanımını hedeflettiğini açıkladı.

Yeni hapa şimdiye dek ilk defa kullanılan ve HIV virüsünün çoğalmasını önleyen bir anti-HIV ilacı eklendi.

'Güvenilir, kullanışlı, etkileyici'

ABD'nin Boston kentindeki Brigham ve Kadınlar Hastanesi'nin klinik direktörü Paul Sax, özellikle HIV hastalığıyla savaşan hastaların ilaç kullanımı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Harvard Tıp Fakültesi'nde profesör olan Sax, HIV ilacında doz kaçırmanın virüsün kolayca ilaca direnç kazanmasını sağladığını söyledi.

Sax, son üretilen hapla en yeni tedavinin etkilerini karşılaştıran 700 hastanın katıldığı bir araştırmayı yönetiyor.



Araştırmaya göre yeni hap, diğer tedavi kadar güvenli ve etkili.

Ancak yeni hapı alanlarda diğer tedaviye oranla daha fazla böbrek sorunu çıkıyor.

Birmingham Heartland Hastanesi'nden HIV uzmanı Dr. Steve Taylor, günde sadece bir kere alınması gereken bu yeni hapın HIV ile başa çıkma konusunda çok yararlı bir gelişme olduğunu söyledi.

Taylor "İnsanların günde 40 hap alması gereken zor günlerden bugünlere geldik" dedi.

Steve Taylor birsürü insanın daha HIV olduklarını farkında olmadıkları konusundaki endişelerini belirtti.

İngiltere'de HIV taşıyan insanların dörtte biri vücutlarındaki virüsten habersizler. (BBC Türkçe)