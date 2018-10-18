4 Halkevi şube başkanı serbest bırakıldı

Ankara\'da Halkevleri\'ne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan, 4 şube başkanı serbest bırakıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, iki gün önce, Halkevleri\'nin aralarında Eryaman, Keçiören ve Tuzluçayır gibi ilçelerin bulunduğu şubelerine operasyon düzenlenmiş ve şube başkanları Dilara Doğanbaş, Şenay Yılmaz Güner, Seher Gümaşay ile Şebnem Yar gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bugün Ankara Adliyesi\'ne getirilen 4 kişi, savcılık tarafından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. \'Terör örgütü propagandası yapmak\' suçlamasıyla gözaltına alındıkları belirtilen 4 kişi, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

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Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)



