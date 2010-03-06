4 haftalık hasta raporuna dedektifli takip

T24 - Almanya’da hastalık nedeniyle 4 hafta rapor alan Ramazan Urfa’yı, patronu dedektif tutarak adım adım izledi. Arabasına gizlice araç takip cihazı takılan Ramazan Urfa’nın gittiği yerler tespit edildi. Mahkeme heyetinin bile şaşırdığı olaydan sonra işçi Urfa, ‘özel hayata müdahaleden’ firma sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.



Almanya’nın Mannheim kentinde firma sahibi, işyerinden hastalık izni alan Ramazan Urfa’yı takip etmesi için dedektif tuttu, özel arabasına gizlice araç takip cihazı (GPS) taktırarak her adımı takibe aldı. Firma sahibi buna, Urfa’nın hasta olmadığını, işten kaçtığını, hatta başka işyerinde çalıştığını gerekçe gösterdi. Şaşkınlık verici olay şöyle gelişti:



9 yıldır aynı işyerinde çalışan Ramazan Urfa bir süre önce rahatsızlanarak 4 hafta rapor aldı. Patron Stephan Michels, Urfa’nın hasta olmadığını ispatlamak için elinden geleni yaptı. Nihayetinde Türk çalışanı ile iş ilişkisini kesmek isteyen firma sahibi ile Ramazan Urfa mahkemelik oldu.



Mannheim İş Mahkemesi’nde (Arbeitsgericht) yapılan ilk duruşmada firmanın Türk işçiyi dedektif ve GPS ile takibe aldığı ortaya çıktı. Firmanın avukatı Roland Sudmann takip iddialarını kabul ederek, “İşçimiz Ramazan Urfa hasta olduğunu öne sürerek 4 hafta rapor aldı. Ancak biz ona inanmadık, çünkü onun hasta evde yatması gerekirken dışarda birkaç yerde gördük. Bunun üzerine dedektif tutarak takibe aldık. Dedektif, aracına GPS cihazı takarak takibe aldı. Bu takipler sonucu Ramazan Urfa, bazı işyerlerinde görülerek fotoğrafları çekildi. İşçimizin bizden başka yerlerde çalıştığını tespit ettik” diye iddiada bulundu.





Özel hayata müdahale



Türk işçi Ramazan Urfa’nın avukatı ise iddiaları yalanlayarak, müvekkilinin izinsiz aracına GPS cihazının takılmasının ve dedektifle takip altına alınmasının özel hayata müdahale olduğunu ve suç olduğunu söyledi. Ramazan Urfa ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve dedektifin görüntülendiği anda markette alışveriş yaptığını belgeleriyle kanıtladı.





Dinleme yasal değil



Tarafları dinleyen hakim, firmanın dedektif tutmasının, araca GPS cihazını takmasının yasal olmadığına vurgu yaparak, bunları delil olarak kabul edemeyeceğini belirtti. Mahkeme heyeti Kuhn firmasının açtığı davayı tekrar gözden geçirmesi ve tarafların tutumlarını netleştirmesi için duruşmayı 2 hafta sonrasına erteledi. Ramazan Urfa avukatı Wolfgang Döther aracılığıyla, Kuhn firması hakkında suç duyurusunda bulundu.





Patronu dedektif tuttu



Ramazan Urfa’yı duruşma-da Verdi Sendikası Mannheim yöneticileri, işçi arkadaşları ve dostları yalnız bırak-madı, onun yanında olduklarını gösterdi.







