4 haftada 3 milyon satan iPad'den şikayet var



T24- Amerikan bilişim devi Apple’ın 16 Mart’ta piyasaya sürdüğü yeni iPad tüketicilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Ancak bir hafta sonra cihaz hakkında şikayetler gelmeye başladı.

En fazla şikayet edilen konu ise yeni iPad’lerin aşırı derecede ısınması... The New Web sitesine göre, bazı iPad’ler o kadar ısınıyor ki, tabletin ekranında bir hata mesajı beliriyor. Uzmanlara göre bu sorunun nedeni tabletin neredeyse tüm arka panelini kaplayan dev bataryası ve grafik çipi.

Siteye gelen kullanıcı şikayetlerinde cihazın bir süre çalıştıktan sonra özellikle sol alt köşesinin çok ısındığı, hatta 47 dereceye kadar çıktığı belirtildi. Apple, bu sorunla ilgili henüz açıklama yapmadı. Öte yandan Apple ”yeni iPad”den üç milyon adet sattığını duyurdu.