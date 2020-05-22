4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?

Ramazan Bayramı süresince uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 23 Mayıs'ta saat 10.00-17.00 arasında hizmet verebilecek. Bu işletmeler bayram boyunca kapalı kalacak. Fırın ve tatlıcılar yasak boyunca hizmet vermeye devam edecek. Lokanta ve restoranlar ise sadece paket servis hizmeti verecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ramazan Bayramı kapsamında 23-24-25-26 Mayıs tarihleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.



23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak yasak öncesi birçok vatandaş hangi işletmelerin açık olacağını merak ediyor.

Arife günü açık olacak işletmeler

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler bayram arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.



Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmadan ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip alışveriş yapabilecek. Bu iş yerleri çalışma saatleri arasında evlere servis yapabilecek.

Bayram boyunca kapalı olacak işletmeler

24-25-26 Mayıs tarihlerinde ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

Fırın, pastane ve tatlıcılar 4 gün boyunca açık

Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.

Lokantalar sadece paket servis yapacak

Bayramda sadece sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri açık olacak.