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Yaşam

4 güneşli gezegen bulundu

Amerikalı amatör araştırmacılar, 4 güneşe sahip gezegen keşfetti

16 Ekim 2012 16:18

ABD'nin Yale Üniversitesi tarafından yürütülen "Gezegen Avcıları" (Planet Hunters) programına gönüllü destek veren amatör araştırmacılar tarafından keşfedilen 4 güneşli gezegen, Dünya'dan 5000 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Gezegenin, bir yıldız çiftinin yörüngesinde yer aldığı ve başka bir yıldız çiftinin de ilk çiftin etrafında döndüğü belirlendi.

Dünya'nın yarıçapından 6 kat daha büyük olan gezegen, Güneş Sistemi'nin en büyük 4. gezegeni Neptün'e benziyor.

Yale Üniversitesi'nden Meg Schwamb, daha önce 2 güneşli gezegenlerin keşfedildiğini ancak 4 güneşli gezegene ilk kez rastlandığını ifade etti.

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