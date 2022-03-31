4 gündür kayıptı: 26 yaşındaki Seher Akkoyun kafeterya tuvaletinde ölü bulundu

İstanbul, Kağıthane'de, 4 gündür kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Seher Akkoyun bir kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu.



Olay, akşam saatlerinde Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen cumartesi günü Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde yaşadığı evden çıkan 26 yaşındaki Seher Akkoyun'dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine ailesi, Akkoyun için emniyete giderek kayıp müracaatında bulundu. Polis, ardından olayla ilgili çalışma başlattı.

4 gündür kayıp olarak aranan Seher Akkoyun'un cesedi, akşam saatlerinde Kağıthane'de bir binanın en üst katında bulunan kafeteryanın tuvaletinde, çalışanlar tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin ilk incelemesinde, Seher Akkoyun'unn yüksek dozda uyuşturucudan öldüğü tespit edildi. Kadının cesedinin yanında ise şırınga bulundu. Seher Akkoyun'un cesedi, kesin ölümünün belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.(DHA)