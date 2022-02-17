4 gündür gözaltında bulunan gazeteci Zeynep Durgut serbest bırakıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 4 gün önce evine yapılan baskınla gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabiri Zeynep Durgut, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Pazartesi günü (14 Şubat) evine baskın düzenlenerek gözaltına alınan gazeteci Durgut, Cizre TEM Büro'da tutuluyordu. Gazeteci Durgut'un emniyetteki ifade işlemleri dün tamamlandı.
Dosyasında "gizlilik" kararı bulunan Durgut'a, sosyal medyadaki haber paylaşımları ve "gizli tanık" ifadeleri soruldu.
Durgut, bugün gözaltında tutulduğu Cizre Terörle Mücadele Şubesinden (TEM) Şırnak Adliyesine sevk edildi.
Savcılığa çıkartılan Durgut buradaki ifadesinin ardından adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.