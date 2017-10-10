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Kültür-Sanat

4 günde 48 sanatçının bir araya geleceği “Milyonfest Ankara” başlıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK rock müziğinin önde gelen isimlerini Ankara’da bir araya getirecek “Milyonfest Ankara” 12 Ekim Perşembe günü başlayacak

10 Ekim 2017 12:53

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK rock müziğinin önde gelen isimlerini Ankara’da bir araya getirecek “Milyonfest Ankara” 12 Ekim Perşembe günü başlayacak.
Umut Kuzey\'in organizatörlüğünde ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri’nde 12-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, iki ayrı sahnede aralarında Selda Bağcan, Şebnem Ferah, Teoman, Mor ve Ötesi, Athena ve Hayko Cepkin’in de olduğu 48 sanatçı sahne alacak.
ANKARA ÇIKIŞLI GRUPLAR KENDİ EVLERİNDE SAHNEDE
Müzik kariyerlerine Ankara\'dan başlayarak başarılarıyla tüm Türkiye\'de ses getiren Zakkum, Seksendört, Pamela, Özge Fışkın, Ezhel ve Senforock\'un da yer aldığı 17 Ankara çıkışlı sanatçı da festivalde müzikseverlerle buluşacak. 4 gün sürecek ve kamp imkanı da olacak festivalin programı şöyle:

12 Ekim Perşembe:
Mor ve Ötesi
Mabel Matiz
Adamlar
Deniz Tekin
YÖKŞ
Ezgi Aktan
Emre Aydın
Zakkum
Gevende
Pera
Ezhel
Lara di Lara

13 Ekim Cuma:
Teoman
Seksendört
Umut Kuzey
Niyazi Koyuncu
TNK
Vokalemun
Manga
Pinhani
Pamela
Mehmet Güreli
Özge Fışkın
Utepils

14 Ekim Cumartesi:
Şebnem Ferah
Kurban
Ogün Sanlısoy
Kurtalan Ekspres
Black tooth
The Madcap
Selda Bağcan & Boom Pam
Cem Adrian
Flört
Hüsnü Arkan
Çamur
Dilhan Şeşen

15 Ekim Pazar:
Athena
Pilli Bebek
Senforock
Murat İlkan & Metin Türkcan
Nadas
Dört
Hayko Cepkin
Moğollar
İskender Paydaş
Metropolis
Gökcan Sanlıman
Set

(FOTOĞRAF)

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