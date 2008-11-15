Antalya'da birlikte evden kaçan 16 yaşındaki M.Ç. ile 15 yaşındaki D.Ö. 4 gün sonra Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Zübeyde Hanım Çocuk Yuvası'na sığındı. İki kız arkadaş, “Bize 4 günde 25 kişi tecavüz etti” dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.





İddiaya göre olay geçen pazar günü meydana geldi. Aileleri Sanayi Mahallesi'nde oturan M.Ç. ile D.Ö. evden kaçtı. 4 gündür kayıp olan kızlar, önceki gün akşam saatlerinde Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Zübeyde Hanım Çocuk Yuvası'na gelerek yardım istedi. Burada yetkili biriyle görüşmek istediklerini söyleyen iki arkadaş, “Bize 4 günde 25 kişi tecavüz etti. Ailelerimiz duyarsa bizi öldürür. Onların yanına gidemeyiz. N'olur bizi kurtarın, burada kalmamıza izin verin” dedi. Bunun üzerine yurt yetkilileri polisi arayarak durumu bildirdi.



Antalya Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri yurda sığınan kızları alarak şubeye götürdü. Burada kızların ailelerine haber verildi.



Kızlar, ifade verip kendilerine tecavüz edenlerden şikayetçi oldu. M.Ç. ve D.Ö. daha sonra ailelerine teslim edilirken, iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı.



Polis, kızlara tecavüz ettiği iddia edilen zanlıların eşkalini belirlemeye çalışıyor.



