4 gün tatile çıktı; döndüğünde bir sincabın arabasına 80 kilo ceviz sakladığını fark etti

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ABD'nin Fargo kentinde yaşayan bir kişi, dört günlük tatilinden döndükten sonra yaklaşık 80 kiloluk bir sürprizle karşılaştı.

Bill Fischer, evine döndüğünde bir sincabın Chevrolet market pickup tipi otomobilinin motoruna 80 kilogram ceviz sakladığını keşfetti.

Fox'un aktardığına göre yerel basına konuşan Fischer, "Olanlar olduğuna göre artık duruma sadece gülebilirim" diye konuştu.

Fischer, daha önce bir sincabı, arabasına ceviz taşımaya çalışırken gördüğünü; bu sebeple onu önlemek için çeşitli baharatlardan karışımlar deneğini ifade etti.

Bir sigorta şirketinde çalışan Fischer, cevizleri motordan temizlemesinin 7 saat sürdüğünü ve yedi kova doldurduğunu; ancak hala hepsini çıkaramadığını ifade etti.