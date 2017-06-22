4 gün önce düşen Kılıçdaroğlu'nun kolundaki yara görüntülendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"nün sekizinci güne girildi. 4. günde kayarak düşen Kılıçdaroğlu'nun kolu yaralandı. Yaralanan Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu Bolu Gerede'de kurulan çadırda MYK'yı topladı. MYK’yı uzaktan vatandaşlar da izledi. Kılıçdaroğlu’nun kolundaki yara da objektife yansıdı. Kılıçdaroğlu, 4. günde bir yamaçta bayrak açan vatandaşların yanına gitmiş ve dönüşte düşmüştü.