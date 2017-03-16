Hürriyet yazarı Kanat Atkaya, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işsizlik rakamalarını hatırlatarak "4 gencinden biri işsiz olan memleket korku salmaz mı dosta düşmana; nasıl kıskanmasınlar bizi? Yani nasıl kıskanmasınlar beni şimdi, di mi ama? Pis şeyler, n’olcak!" diye yazdı.

Kanat Atkaya'nın Hürriyet gazetesinin bugünkü (16 Mart 2017) nüshasında yayımlanan 'Kıskananlar çatlasın; pis şeyler!' başlıklı yazısı şöyle:

Ekonomi eğitimi almadım, maddi konularda savruk biriyim, yatırımdan anlamam.

Ancak son 1-2 yıldır (haber kanallarında çalışan arkadaşlarım kırılmasın lütfen) “hobi olarak” neredeyse sadece ekonomi bültenlerini, Bloomberg HT’yi vesaire izlediğim için ilginç bir bilgi birikimine sahip olmaya başladım.



“FED nedir, bu yıl 3 kez faiz arttırırsa neyleriz, 4 kere arttırırsa nerelere gideriz?” öğrendim.



Adına müthiş saygı duyduğum “Baltık Kuru Yük Endeksi”yle tanıştım, müşerref oldum, bilgilerle donandım.



Elektrik Eşleşme Miktarı beni niye ilgilendirir hâlâ tam çözemesem de değişimini ilgiyle izler hale geldim.



AVM Ciro Endeksi yıllık enflasyondan arındırıldığında ne olur, arındırılmadığında ne yaparız ezber ettim. Bu arada AVM ziyaretçileri son bir yılda yüzde 5 civarında azalmış. Taze bilgi, yayalım lütfen...



Neyse...



Hafıza kapasitem kısa süreli depolamaya müsait olduğu için akşam saatlerinde bir uzman gibi konuşacak kadar bilgili oluyorum ama sabah yeniden başlamam gerekiyor bilgi biriktirmeye.



Haliyle bu “bilgi birikimimi” kullanarak maddi açıdan bir zenginleşme yaşamıyorum.



Ama memleketi ekonomiye odaklanarak izlemeye başlayınca olayların seyrini farklı bir açıdan, daha net görmeye başlıyorsunuz ister istemez.



Mesela Türkiye niye hedefteki ülkedir, niye yolu tıkanmaya çalışıyor, niye çelme takmaya çalışılıyor daha iyi anlıyorum.



Mesela şirket bilançoları açıklandı birbiri ardına. Bakıyorum, finans dışı alanda faaliyet gösteren şirketlerin net kârı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 58 azalmış. Kıskanılmaz mı şimdi bu?!



Mesela Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2016 yılında Türkiye genelinde toplam 101 bin 614, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 5 bin 834, İstanbul’da 7 bin 989 esnaf ve sanatkâr işletmesinin kapandığını açıkladı. Çatlatmaz mı bu rakam?!



Mesela dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlarda Aralık 2016 itibariyle genç nüfusta işsizliğin yüzde 24’e ulaştığı belirtiliyordu. 4 gencinden biri işsiz olan memleket korku salmaz mı dosta düşmana?!



“Genel işsizlik” de küresel finansal krizin yaşandığı 2010’dan bu yana en yüksek noktaya ulaşmış vaziyette: Yüzde 12.7! Hey maşallah... “Çatıııırt!” diye ortadan çatlatır adamı alimallah!



Enflasyon iki ay içinde çift haneleri gördü canım memleketimde. Kimde var böyle enflasyon, şaşarım be şaşarım?!



Döviz kurlarında manzara malum... Şahsi bir acımı paylaşarak örnekleyeyim. İki yıl önce Londra’nın güzide plak dükkânlarından Sister Ray’de 60 TL bayılarak aldığım plağa bugün 90 TL ödemek durumundayım.



Yani nasıl kıskanmasınlar beni şimdi, di mi ama?



Pis şeyler, n’olcak?!