4 film İran'da yarışacak

Türkiye, İran'da düzenlenecek 27. Uluslararası Fecr Film Festivali'ne dört filmle katılıyor.



Tahran Radyosu'nun haberine göre, 63 ülkeden 277 filmin yarışacağı festivalde Türkiye'yi uzun metrajlı filmlerde Semih Kaplanoğlu'nun `Süt', Yeşim Ustaoğlu'nun `Pandora'nın Kutusu' ve Mahsun Kırmızıgül'ün `Beyaz Melek' filmleri temsil edecek. Kısa metrajlı filmde de Mehmet Can Mertoğlu, `Yokuş' adlı filmiyle yarışacak. Ulusal ve uluslararası kategorilerde yapılacak yarışmalarda jüride, aralarında Semih Kaplanoğlu'nun da bulunduğu, 15'i yabancı 20 yönetmen yer alacak.



Tahran'da bugün başlayan ve 10 Şubat'ta sona erecek festivalde kısa ve uzun metrajlı filmlerin yanı sıra belgeseller, `Kristal Simurg' ödüllerinin sahibi olmak için yarışacak. Semih Kaplanoğlu'nun `Yumurta' adlı filmi, geçen yılki festivalde `En İyi Yönetmen Kristal Simurg Ödülü' ve `En İyi Teknik ve Artistik Başarı Kristal Simurg Ödülü'ne layık görülmüştü

