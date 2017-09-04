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Spor

4 Eylül Pazartesi Spor Gündemi

SOUTHAMPTONLI YILDIZ CHARLİE AUSTİN'DEN DHA'YA ÖZEL AÇIKLAMALAR "TÜRK TARAFTARLARIN ÖNÜNDE OYNAMAK OLDUKÇA KEYİFLİ OLURDU" "FUTBOLDA ÖDENEN BONSERVİSLERİ NORMAL KARŞILIYORUM" "FUTBOLDAN BOŞ KALAN ZAMANLARIMDA AT YARIŞLARINI İZLEYEREK VAKİT GEÇİRİYORUM" T

04 Eylül 2017 12:36

SOUTHAMPTONLI YILDIZ CHARLİE AUSTİN\'DEN DHA\'YA ÖZEL AÇIKLAMALAR
\"TÜRK TARAFTARLARIN ÖNÜNDE OYNAMAK OLDUKÇA KEYİFLİ OLURDU\"
\"FUTBOLDA ÖDENEN BONSERVİSLERİ NORMAL KARŞILIYORUM\"
\"FUTBOLDAN BOŞ KALAN ZAMANLARIMDA AT YARIŞLARINI İZLEYEREK VAKİT GEÇİRİYORUM\"

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇINA DOĞRU
18.15 A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak. 
18.45 Milliler son çalışmasını Eskişehir Yeni Stadyumu\'nda yapacak.
13.15 Hırvatistan A Milli Takımı kafilesi, Eskişehir\'e gelecek. 
19.30 Hırvatistan Teknik Direktörü Ante Cacic ve bir futbolcu maçın oynanacağı Eskişehir Yeni Stadyumu\'nda basın toplantısı düzenleyecek.
20.00 Hırvatistan ekibi hazırlıklarını tamamlayacak.

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI  C VE D GRUBU\'NDA OYNANACAK OLAN MAÇLARLA DEVAM EDECEK
21:00 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubuda mücadele eden A Milli Basketbol takımı Ülker Arena\'da Sırbistan ile karşılaşacak.
C GRUBU
15:00 Macaristan - Çek Cumhuriyeti
17:45 Karadağ - Hırvatistan
20:30 İspanya - Romanya
D GRUBU
14:15 Letonya - Büyük Britanya
17:00 Belçika - Rusya

BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlı kulüpte bayramlaşma töreni yapılacak. 
18.30 Hazırlıklar devam edecek 

FENERBAHÇE
Kulübün geleneksel bayramlaşma töreni Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri\'nde 10.30-13.00 saatleri arasında yapılacak.
Sarı-Lacivertli ekip, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.


YILDIZLAR DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR
Yunanistan\'ın Atina kentinde yapılacak Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi 30 güreşçimiz temsil edecek. Yıldız milliler, Serbest, Kadınlar ve Grekoromen kategorilerinde 10 sıklette mücadele verecek.

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ
C GRUBU
19:00 Azerbaycan - San Marino  
21:45 Almanya - Norveç  
21:45 Kuzey İrlanda - Çek Cumhuriyeti  
E GRUBU
19:00 Ermenistan - Danimarka  
21:45 Karadağ - Romanya  
21:45 Polonya - Kazakistan  
F GRUBU
21:45 İngiltere - Slovakya  
21:45 İskoçya - Malta  
21:45 Slovenya - Litvanya  

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