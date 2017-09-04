4 Eylül Pazartesi Spor Gündemi

SOUTHAMPTONLI YILDIZ CHARLİE AUSTİN\'DEN DHA\'YA ÖZEL AÇIKLAMALAR

\"TÜRK TARAFTARLARIN ÖNÜNDE OYNAMAK OLDUKÇA KEYİFLİ OLURDU\"

\"FUTBOLDA ÖDENEN BONSERVİSLERİ NORMAL KARŞILIYORUM\"

\"FUTBOLDAN BOŞ KALAN ZAMANLARIMDA AT YARIŞLARINI İZLEYEREK VAKİT GEÇİRİYORUM\"

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇINA DOĞRU

18.15 A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

18.45 Milliler son çalışmasını Eskişehir Yeni Stadyumu\'nda yapacak.

13.15 Hırvatistan A Milli Takımı kafilesi, Eskişehir\'e gelecek.

19.30 Hırvatistan Teknik Direktörü Ante Cacic ve bir futbolcu maçın oynanacağı Eskişehir Yeni Stadyumu\'nda basın toplantısı düzenleyecek.

20.00 Hırvatistan ekibi hazırlıklarını tamamlayacak.

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI C VE D GRUBU\'NDA OYNANACAK OLAN MAÇLARLA DEVAM EDECEK

21:00 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubuda mücadele eden A Milli Basketbol takımı Ülker Arena\'da Sırbistan ile karşılaşacak.

C GRUBU

15:00 Macaristan - Çek Cumhuriyeti

17:45 Karadağ - Hırvatistan

20:30 İspanya - Romanya

D GRUBU

14:15 Letonya - Büyük Britanya

17:00 Belçika - Rusya

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlı kulüpte bayramlaşma töreni yapılacak.

18.30 Hazırlıklar devam edecek

FENERBAHÇE

Kulübün geleneksel bayramlaşma töreni Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri\'nde 10.30-13.00 saatleri arasında yapılacak.

Sarı-Lacivertli ekip, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.



YILDIZLAR DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR

Yunanistan\'ın Atina kentinde yapılacak Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi 30 güreşçimiz temsil edecek. Yıldız milliler, Serbest, Kadınlar ve Grekoromen kategorilerinde 10 sıklette mücadele verecek.

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ

C GRUBU

19:00 Azerbaycan - San Marino

21:45 Almanya - Norveç

21:45 Kuzey İrlanda - Çek Cumhuriyeti

E GRUBU

19:00 Ermenistan - Danimarka

21:45 Karadağ - Romanya

21:45 Polonya - Kazakistan

F GRUBU

21:45 İngiltere - Slovakya

21:45 İskoçya - Malta

21:45 Slovenya - Litvanya