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Yaşam

4 EYLÜL MAVİ TRENİ YENİDEN SEFERDE ANKARA (A.A)

02 Haziran 2011 14:41

-4 EYLÜL MAVİ TRENİ YENİDEN SEFERDE ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - Yol yenileme çalışmaları nedeniyle 10 Ocak 2010'da seferden kaldırılan 4 Eylül Mavi Treni, 6 Haziran'da Ankara-Malatya-Ankara arasında karşılıklı olarak tekrar sefere başlayacak. TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2011 yılında Ankara-Kayseri arasında 79 km, Kayseri-Sivas arasında 21 km, Sivas-Malatya arasında 119 km olmak üzere toplamda 2010 ve 2011 yıllarında 339 km yol yenilemesi yapılan 4 Eylül Mavi Treni'nin 6 Haziran'da yeniden sefere başlayacağı belirtildi. Ankara'dan saat 15.10'da hareket edecek olan 4 Eylül Mavi Treni, Kırıkkale, Yerköy, Kayseri ve Sivas'tan sonra saat 07.00'de Malatya'ya varacak. Malatya'dan saat 17.30'da dönüşe başlayacak 4 Eylül Mavi Treni, ertesi gün saat 10.21'de Ankara'ya varacak. Tren, iki adet kompartımanlı, klimalı, 66 kişilik vagon, iki adet pulman tipi 60 kişilik vagon ve bir adet klimalı örtülü kuşetli vagonun yanı sıra klimalı yemekli vagondan oluşuyor.

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