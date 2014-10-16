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4 eski bakan haklarındaki dosyalardan örnekler mi aldı?

Meclis Soruşturma Komisyonu’nda dört bakan haklarındaki dosyalardan birer örnek mi aldı?

16 Ekim 2014 16:24

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturulacak olan 4 eski bakan Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar, Egemen Bağış ve Zafer Çağlayan’ın avukatları aracılığıyla komisyondaki dosyalarından birer örnek aldıkları iddia edildi.

TBMM Soruşturma Komisyonu, bugün 14.30’da yapacağı üyelerle ilk toplantı öncesinde çok çarpıcı iddialarla kulislere yansıdı.

Kulislerde, bakanların AKP’nin yeni yargı paketinde kısıtlama getirmeyi düşündüğü CMK’nin “avukata ve şüpheliye karşı uygulanan soruşturmanın gizliliği kaldıran” 153. maddesi kapsamında yaptığına dikkat çekildi.  

Şubat ayında çıkarılan 5. Yargı Paketinde, savunma korunarak dosyalarda soruşturmanın gizliliği kaldırılmıştı. Ancak, AKP’nin dün görüşmeleri daha sonraki toplantıya ertelenen yeni yargı paketinde, Şubat öncesine dönülmesi planlanıyor.

 

 Bayraktar’la ilgili 55 klasörlük takipsizlik dosyaları

 

Soruşturma Komisyonu’nda bakanlarla ilgili 11 klasör var. Ancak, Bayraktar’la ilgili 55 klasör daha geldi. Bunların, yargıda takipsizlik kararı verilen klasör olduğu belirtiliyor.

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