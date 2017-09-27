4 engelli okulunun pansiyonu kapatıldı

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün genelgesi üzerine görme ve işitme engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Ankara, Denizli, Kahramanmaraş ve Samsun\'daki 4 okulun pansiyonları kapatıldı. Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli’nin girişimiyle genelgenin uygulanması bir yıl ertelense de pansiyonu kapatılan okullardaki öğrenciler başka okullara yönlendirildi. İçli, bu okulların bir yıl sonra ne olacağının halen belli olmadığını söyledi.

Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün Milli Eğitim Bakanlığı’na sunduğu bir tasarının 27 Temmuz 2017 tarihinde kabul edilmesiyle, engelli öğrencilerin okuduğu bazı okulların pansiyonlarının, yeterli doluluk olmadığı gerekçesiyle, tasarruf amaçlanarak kapatılma kararı alındı. Ancak Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli ve bazı sivil toplum örgütleri, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile görüşerek, yapılanın yanlış olduğunu savundu. Kapatmadan önce yapılabilecekler olduğunu anlatan İçli’yle görüşen Bakan Yılmaz, uygulamanın bir yıl ertelenmesi talimatını verdi. Ancak İçli’nin iddiasına göre Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü yeni talimatı okul müdürlerine iletmekte gecikince, 4 engelli okulunun pansiyonları kapatıldı.

Yapılan düzenlemeyi ve özel eğitim okullarını anlatan İçli, \"Türkiye 20 yıl önce özel eğitim sisteminde kaynaştırma yöntemini seçti. Bu nedenle öğrencilerin engellerine göre tasarlanan okullar biraz ihmal edildi. Buna karşılık diğer okullarda yapılması gereken düzenlemeler de yapılmadı. Kaynaştırma eğitimi engelli çocukların diğer çocuklarla birlikte okuması anlamına geliyor. Ancak bu aşamaya gelininceye kadar örneğin görme engelli bir öğrencinin alması gereken eğitimler var. Kabartma harflerle okumayı, özel geometri araçlarını kullanmayı öğrenmeli, kendisi gibi görme engelli çocuklarla sosyalleşmeli. Bunun ardından bir kaynaştırma eğitiminden söz edilebilir\" dedi.

Zaman içinde bu okulların göz ardı edildiği için talebin düştüğünü dile getiren İçli, \"Engelli çocuğu olan aileler bu okullardan habersiz. Haberi olanların birçoğu da göndermeyi istemiyor. Bazı aileler çocukları kendilerinden uzakta olsun istemiyor ya da iyi bakılamayacağını düşünüyor. Bazı aileler ise çocukları için ödenen engelli bakım aylığını kaybetmek istemiyor. Nabi Avcı’nın Milli Eğitim Bakanlığı döneminde bu okulların kapatılması ile ilgili bir teklif getirilmişti. Nabi Avcı engelli dernekleriyle bir araya gelerek bir çalıştay gerçekleştirdi ve sonucunda bu genelgeyi reddetti. Ancak Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz’a bir öneri daha sundu. Bu okulların yeterince talep görmediğini belirterek kaynakların ekonomik kullanımı gerekçesiyle bazı okulların pansiyonlarının kapatılmasını önerdi\" diye konuştu.

Yapılan yeni öneriden haberdar olduktan sonra 19 engelli örgütü olarak harekete geçtiklerini belirten İçli, 1 Ağustos 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanı ile 1.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlattı. İçli görüşmeyle ilgili şunları söyledi:

\"Görüşme sonunda Bakan, \'Arkadaşlarımı dinledim onlara danışmadan bir işlem yaparsak hata yaparız. Bu okulların talebinin ortaya çıkarılması için bir kampanya sürdürülmesi fikri çok doğru. Hemen bu kararı durduralım ve gözden geçirelim gelecek sene değerlendirelim\' dedi. Ancak Özel Eğitim Genel Müdürlüğü yeni talimatı okul müdürlerine iletmekte gecikti. Okul müdürleri daha önce yayınlanan genelgeye göre hareket etmeye başladılar. Bakana mektup yazarak çare bulunmasını istedim. 24 Ağustos’ta de Özel Eğitim Genel Müdürlüğünü kınayan bir gösteri yaptık. Genel Müdürlük 7 Eylül’de bir genelge yayınladı, ‘Şu ana kadar dönüştürmeyi yapmış olanlar hariç diğer okullar bir yıl daha uzatabilirler’ denildi.\"

4 OKULUN PANSİYONU KAPATILDI

Ancak süreç devam ederken ilk genelgeye göre hareket eden Ankara Göreneller İlköğretim Okulu, Denizli Yahya Çavuş İlköğretim Okulu, Kahramanmaraş Görme Engelliler Okulu ve Samsun İşitme Engelliler Okulu’nun pansiyonları kapatıldı. Pansiyon ihtiyacı olan öğrencilerin başka okullara yönlendirildiğini söyleyen İçli, \"Pansiyonu kapatılan bu okulların öğrencileri için bir çözüm üretilmeli. Genelgenin uygulanması bir yıl ertelendi ancak önümüzdeki yıl bu okullara ne olacağı da halen belli değil\" dedi.



FOTOĞRAFLI