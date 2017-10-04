4 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Hidayet Türkoğlu: \'\'Yanlış yatırımlardan dolayı şu an Türk oyuncularımızın takımlarındaki süreleri maalesef azaldı\'\'

\'\'Eski federasyonun yanlışları bu noktalara gelmemizi sağladı\'\'

\'\'Basketbolu daha iyi yerlere getirmek istiyoruz\'\'

\"Yeni sezonda tüm takımlara başarılar diliyorum\"

(ÖZEL) Ufuk Sarıca: \"Geçen sezon Türkiye Ligi\'nde kimse bizi finalde beklemiyordu\"

\"Başkanın Euroleague ile ilgili söylediği sözler yanlış anlaşıldı\"

\"Dünya\'nın en büyük 10 yıldızını da takıma koysanız, mücadele kısmını yapmayacaksınız zaten o başarı gelmez\"

\"Beşiktaş isminin olduğu her yerde en üstü hedeflememiz gerekiyor\"

\"Basketbol oynamak için sadece yetenek yetmiyor\"

\"Enerjim yettiği sürece bunu yapacağım\"

\"Tribündeki sinerjiyle takım başka bir seviyeye çıkıyor\"

\"En baştan beri hayalini kuruyordum\"

(ÖZEL) Erkan Veyseloğlu: \"Yabancı oyuncuların ön planda olduğu bir ligde oynuyoruz\"

\"Türk oyuncuların, daha ön planda olacağı bir oluşum oluşturacaklarına inanıyorum\"

\"Fenerbahçe ile bir temasımız olmuştu. Fakat sonrasında bazı şeyler gelişmedi\"

(ÖZEL) Anadolu Efes\'in pivotu Stimac: \"Hayalim Euroleague\'i kazanmak\"

\"Elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım\"

\"Takım için her şeyimi vereceğim\"

(ÖZEL) Ertuğrul Sağlam: \"Yabancı futbolcudan değil, futbola yabancı zihniyetten kurtulmalıyız\"

\"100\'ler, 200\'ler astronomik rakamlar\"

\"Hakemlere, rahat maç yönetecekleri bir ortam sağlamamız lazım\"

\"Sanki çok akıcı oynuyoruz da, \'VAR oyunu yavaşlatır\' diyoruz\"

\"Milli Takım kendi işini kendi görebileceği konuma geldi\"

(ARAŞTIRMA) Süper Lig\'de gerilim inmedi!..

İlk yedi haftalık periyodu tamamlanan Süper Lig\'de, geçen sezon ile kıyaslandığında kart sayılarının hemen hemen aynı olduğu gözden kaçmadı

(ARAŞTIRMA) 3 büyüklerin transfer raporu !..

Kim kaç maç oynadı, ne kadar süre aldı?

KULÜPLER BİRLİĞİ

11.30 Çeşitli gündem maddeleri ile Maslak\'taki ofiste toplanılacak,

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

18.30 A Milli Takım, İzlanda ve Finlandiya maçlarının hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

33. CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI SAHİBİNİ BULUYOR

19:00 Fenerbahçe Doğuş - Banvit

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını sürdürecek

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar, Süper Lig\'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bugün başlayacak.

FENERBAHÇE

Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları devam edecek.

* FIBA AVRUPA KUPASI

17:00 İstanbul BBSK - Khimik Yuzhny

19:00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Tartu Ülikool/Rock

VOLEYBOL

* EFELER LİGİ

17.00 Jeopark Kula Belediyespor-Afyon Belediyespor Yüntaş (Atatürk)

17.30 Halkbank-Beşiktaş (TVF Başkent)

16.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul-İnegöl Belediyespor (Torul)

17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Maliye Piyango (GS Park Voleybol)

18.00 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

19.00 Arkas Spor-Ziraat Bankası (Atatürk-Vestel Venus)

