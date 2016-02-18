Hindistanlı telefon üreticisi Ringing Bells, bugünden itibaren 4 dolara akıllı telefon satmaya başladı. Dört çekirdekli işlemcisi ve 1 GB RAM'i olan telefonun özellikleri fiyatına göre oldukça makul.

Al Jazeera'nın haberine göre, Hindistan merkezli akıllı telefon üreticisi Ringing Bells, dünyanın en uygun fiyatlı akıllı telefonunu 18 Şubat Perşembe günü piyasaya sürecek. Freedom 251 adlı telefon, sadece 251 rupi yani yaklaşık 4 ABD doları karşılığında satılacak.



Özellikleri neler?



Telefonun özellikleri ise fiyatına göre oldukça makul. Diğer pek çok akıllı telefon gibi 4 inç boyutunda qHD IPS teknolojili ekranı olan cihaz, 1.3 GHZ dört çekirdekli işlemciye sahip. Ayrıca 1 GB RAM (bellek) ve 8 GB hafıza kapasitesi var.

Arkasında 3.2 megapiksel kamera olan cihazın önde de 0.3 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. 1,450 mAh pille çalışan telefonda Android 5.1 sürümü kurulu olacak.

Cihaz adeta 5 yıl öncesinden günümüze ışınlanmış gibi teknik kapasitelere sahip olsa da, fiyatı düşünüldüğünde (4 dolar) aslında oldukça makul bir alışveriş yapıldığı görülüyor.

Hindistan Savunma Bakanı Manohar Parrikkar, Çarşamba günü telefonun tanıtım etkinliğine katıldı. Parikkar, “Bu telefon 500 rupinin altındaki fiyatıyla hükümetimizin son yıllarda bu yönde aldığı inisiyatifin başarısını kanıtlıyor” diye konuştu.

Geçen sene kurulan Ringing Bells şirketi, 3000 rupi (50 dolar civarı) fiyatlı 4G uyumlu telefonuyla da kısa süre önce adından söz ettirmişti. Buna karşın şirket, üretim sürecinde pek de şeffaf değil. Ayrıca şirket bazı alanlarda Hindistan hükümetinden güçlü destek alıyor.

Son birkaç ayda Hindistan hükümetinin “Hindistan’da yap” projesi uyarınca sağladığı teşvik imkanları üzerine Xiaomi, Motorola ve Gionee gibi telefon üreticileri, Hindistan’da fabrikalar kurmaya başladı.