4. Din Şurası yarın toplanacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen 4. Din Şurası, "Din ve Toplum" temasıyla yarın toplanacak.

Bilkent Otel'de gerçekleştirilecek şurada, "Din ve toplumun teorik boyutu", "Sosyal problemler karşısında din", "Din eğitimi" ve "Toplumun himayeye muhtaç kesimlerine yönelik din hizmetleri" başlıkları altında 4 komisyon oluşturulacak. 82 tebliğ sunulacak şurada, şiddet, istismar, küreselleşme, intihar, tüketim, zararlı alışkanlıklar,din eğitimi ile dezavantajlı grupların sorunları ele alınacak.

Şuraya, Emniyet, Ceza ve Tevkif Evleri, Aile ve Sosyal Araştırmalar, Kadının Statüsü ve Çevre Yönetimi genel müdürlükleriyle, Talim Terbiye Kurulu, Türk Kızılayı, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği gibi birçok kurumdan temsilciler katılacak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü İsmail Barış da bir tebliğ sunacak.

Şura, 16 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.