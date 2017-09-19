4 çocuklu aileye üçüz bebek

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA\'nın Ceyhan İlçesi\'nde yaşayan 4 çocuklu Aysel ve Abdullah Doğan çifti, 2 ay önce dünyaya gelen üçüzleriyle 7 çocuk sahibi oldu. Doğan çifti, çocukların masraflarına yetişemediklerini söyledi.

İlçe merkezindeki ekmek fırınında asgari ücretle çalışan Abdullah Doğan ile ev kadını Aysel Doğan\'ın 2 ay önce üçüz kız bebekleri doğdu. Çocuklarının her geçen gün masraflarının arttığını belirten Aysel Doğan, ne yapacağını şaşırdığını söyledi. Bebeklerini aynı anda hastaneye dahi götüremediğini anlatan Doğan, \"3\'ü erkek 4 çocuk annesiydim, birden 7 çocuk annesi oldum. Bir kız beklerken Allah 3 kız nasip etti. 2 çocuğum okula gidiyor, bakımında çok zorlanıyoruz. Bez mama ve diğer masraflar nedeniyle çok zor durumdayız. Eşim motosiklet kullandığı için bebeklerimi hastaneye tek tek götürmek zorunda kalıyorum\" dedi.

Fırında asgari ücretle çalıştığını belirten baba Abdullah Doğan ise \"Allah\'tan bir kız istedik, Rabim bize 3 kız nasip etti. Bakımı zor, bakmaktan güçlük çekiyoruz. 3 günde bir kutu mama alıyoruz yetmiyor. Cumhurbaşkanımız hep üç çocuk diyordu, Allah bize bir seferde üç çocuk verdi. Üçüz bebeklerimden birinin kalbinde delik var. Masraflarını karşılamakta zorlanıyoruz. Yardım bekliyoruz\" diye konuştu.



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