4 çocuk annesini 'muska' yüzünden öldürmüş

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT\'ın Erbaa İlçesi\'nde sokak ortasında vurularak öldürülen 42 yaşındaki Arzu Dikal\'ın katil zanlısı olduğu öne sürülen Bedrettin Akar yakalandı. Şüpheli, ifadesinde, Dikal\'ı kendisine yazdığı muska yüzünden öldürdüğünü söyledi.

Önceki akşam çalıştığı tekstil fabrikasından, Yunus Emre Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı\'ndaki evine dönen 4 çocuk annesi Arzu Dikal, evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Dikal, dün yapılan otopsinin ardından ilçede toprağa verildi. Olaydan sonra geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, bugün saat 14.00 sıralarında ilçe merkezinde Arzu Dikal\'ın katil zanlısı olduğu öne sürülen 1 çocuk babası 53 yaşındaki Bedrettin Akar\'ı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorgulanan şüpheli, cinayeti itiraf etti. Olay sırasında kullanılan tabanca da ele geçirildi.

MUSKA YÜZÜNDEN VURMUŞ

Bedrettin Akar ilk ifadesinde bazı sorunları nedeni ile Arzu Dikal\'a birkaç kez muska yazdırdığını, ancak bu muskaların zamanla kendisinin psikolojisini bozduğunu, bu nedenle de kızıp kadını öldürdüğünü söyledi. Dikal\'ın evine çok yakın mesafede oturan zanlının olayın yaşandığı ilk gün de polis ekiplerince gözaltına alındığını ancak delil bulunamadığı için serbest bırakıldığı öğrenildi.

Çelik yelek giydirilerek sağlık kontrolü için Erbaa Devlet Hastanesi\'ne getirilen Bedrettin Akar çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



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