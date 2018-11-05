4 çocuk annesi, sera projesiyle örnek oldu

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Silifke ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Genç Çiftçi Projesi’nden yararlanan 4 çocuk annesi Mehtap Göküş (31), 120 metrekarelik alanda 10 ton bitkisel ve hayvansal atıktan oluşturulan kompostu kullanarak sera kurdu ve mantar üretmeye başladı. 27 bin liraya mal ettiği serasıyla Göküş, 3 ayda 3,5 ton mantar yetiştirme hedefiyle çevresindeki kadınlara da girişimciliğiyle örnek oldu.

İlçeye bağlı Arkum Mahallesi\'nde yaşayan Mehtap Göküş, Genç Çiftçi Projesi’ne yaptığı başvurunun ardından projesi onay aldı. Ardından harekete geçen Göküş, 120 metrekarelik alanda bir sera kurdu. Burada 10 ton mantar kompostu kullanan Göküş, yetiştirmeye başladığı mantarların hasadına başladı. 27 bin TL’ye mal ettiği serasında 3 ay gibi kısa bir sürede 3,5 ton mantar elde etmeyi hedeflediğini belirten Mehtap Göküş, \"Genç Çiftçi projesi sayesinde mantar seramızı oluşturduk. 1 ay gibi kısa sürede ürün elde etmeye başladık. Şu anda hasat ettiğimiz mantarlar kısa sürede tükeniyor. Kilosunu perakende 10 TL’den satıyoruz. Daha önce bana yapamazsın, edemezsin diye çevremdeki kadınlar da proje hazırlama telaşına düştü. Şimdi onlara tecrübelerimi anlatıyorum. Bütün kadınların iş güç sahibi olmasını istiyorum\" dedi.

\'KADINLARI HİBE DESTEKLERİNDEN YARARLANMAYA ÇAĞIRIYORUM\'

Proje kapsamında kurulan mantar serasını ve Mehtap Göküş’ü ziyaret eden Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ve Tarım Orman İlçe Müdürü Yusuf Gün mantar serasında incelemelerde bulundu. Bütün kadınları hibe desteklerinden yararlanmaya çağıran Oda Başkanı Doygun, \"Çiftçimiz Mehtap Göküş Ziraat Odamızın öncülüğünde Genç Çiftçi projesinde başvurdu. Projesi onaylanan çiftçimiz şu anda ürününü hasat etmeye başladı. Ziraat Odamız ve Tarım Orman İlçe Müdürlüğü\'nün de destekledikleri ile daha da kaliteli ürünler elde ederek ekonomiyi kazandıracağına inancımız tam. Üreticimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum\" diye konuştu.

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