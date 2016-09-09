4 çocuk annesi kadın, kendisini taciz eden adama kurşun yağdırdı!

Bursa'da 4 çocuk annesi 32 yaşındaki Neşe Aydın, kendisini telefonla rahatsız ettiğini iddia ettiği 30 yaşındaki Ümit Şahin’i tabancayla öldürdü.

DHA’nın haberine göre, Bursa Osmangazi'de pastanede çalışan Neşe Aydın, Ümit Şahin tarafından sık sık telefonla aranarak rahatsız edildi. Neşe Aydın’ın defalarca uyarmasına karşın Ümit Şahin onu telefonla arayıp rahatsız etmeyi sürdürdü.

Dün öğle saatlerinde Ümit Şahin yine kendisini rahatsız edince Neşe Aydın, akşam eve gelmesini söyledi. Şahin akşam Neşe Aydın’ın evinin önüne geldi. Bunun üzerine Neşe Aydın eşine ait evdeki tabancayı alıp merdivene çıktı ve karşısında duran Ümit Şahin’i kısa tartışmanın ardından ateş ederek öldürdü.

Polisi arayıp teslim oldu

Cinayetin ardından evine giren Neşe Aydın, 155 Polis İmdat telefonunu arayarak, bir kişiyi öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Verilen adrese giden polisler Ümit Şahin’in cesediyle karşılaştı. Şahin’in cesedi otopsi için Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Cinayeti işlediği tabancayla evinde bekleyip gelen polislere teslim olan Neşe Aydın, emniyete götürülürken kızına sarılarak vedalaştı. Neşe Aydın ilk ifadesinde "Devamlı beni telefonla rahatsız ediyordu, kendisini defalarca uyardım, dinlemedi. Evin önüne geldiğinde ise eşimin silahını yanıma alarak dışarıya çıktım, ateş ettim" dedi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.