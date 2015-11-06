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Yaşam

4. çocuğu olduğunu boşanırken öğrendi

Kocasının Moldova asıllı sevgilisinden olan çocuğunu kendi üzerine kaydettirdiğini boşanırken öğrendi

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06 Kasım 2015 10:42

İstanbul'da Müşerref B. (38), 3 çocuğunun babası olan Zeki B.’ye (43) açtığı boşanma davasında, dosyaya giren nüfus kayıtlarında 4’üncü bir çocuğun adını gördü. Müşerref B., eşinin sevgilisinden olan çocuğu da kendi üzerine kaydettirdiğini öğrendi.

Hürriyet’ten Aziz Özen’in haberine göre; İstanbul Kadıköy'de eşinin, sevgilisinden dünyaya gelen 9 yaşındaki çocuğunu da kendisinin üzerine kaydettirdiğini öğrenen kadın, mahkemeye başvurdu. Soruşturmayla Zeki B.’nin, evliliği süresince Moldova asıllı bir kadınla sevgili olduğu ve ondan olan oğlunu, resmi nikâhlı eşinin üzerine kaydettirdiği belirlendi.

Çocuğun kimliksiz kalmaması için böyle bir yola başvurduğunu belirten baba hakkında, savcılık ‘çocuğun soy bağını değiştirmek’ suçundan, 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

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