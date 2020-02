4 çocuğu 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı (2)

HAMİLE EŞİNİN KOLUNU DA KIRMIŞ

Suriye\'deki iç savaştan kaçarak Mardin\'e yerleşen ve yaşları 7 ile 11 arasında değişen 4 üvey çocuğuna işkence yaptığı gerekçesiyle tutuklanan M. Elşibli\'nin, hamile eşine de işkence yaptığı kolunu kırdığı ortaya çıktı. Kadının işkence gördüğünü ve kolunun kırıldığını korkudan hastanede gizlediği belirtildi.

TÜYLER ÜRPERTEN AYRINTILAR

M. Elşibli\'nin, 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp fiziki işkence yaptığı belirlenen çocukların hastanede tedavisi sürerken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Suriye uyruklu S.S. adlı kadının ifadelerine yer verilerek, kadının ilk evliliğini 2005 yılında Suriye\'de yaptığı, bu evliliğinden 4 çocuğunun olduğu, ilk eşinin 8 yıl önce Suriye\'de çıkan iç savaşta hayatını kaybettiği kaydedildi. S.S.\'nin yaklaşık 2 yıl sonra M. Elşibli ile ikinci evliliği yaptığı belirtildi. S.S.\'nin bu evliliğinden de 2 çocuğunun dünyaya geldiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

\"S.S.; ikinci evliliğine şu an Almanya\'da yaşayan babasının razı olmadığını, buna rağmen bu evliliğin gerçekleştiğini, evliliğinin ilk bir yılında herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ancak, ikinci eşinden olan çocuğu M. doğduktan sonra eşinin ilk eşinden olan çocuklarına karşı tutum ve davranışlarının değiştiğini, çocuklarını aç bırakmak, çocukların vücutlarını ıslattıktan sonra hortumla vücutlarının çeşitli yerlerine vurmak, çocukların vücutlarında sigara söndürmek suretiyle işkence ettiğini, bu şiddetin sistematik olarak bugüne kadar devam ettiğini, aynı şekilde eşinin kendisine de fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, kendisi ve çocuklarının maruz kaldığı şiddet ve açlık durumunun tırmanması üzerine gidecek yeri olmadığından Müdürlüğümüze başvuruda bulunduğunu belirtmiştir.\"

\'GEBELİK SIRASINDA KOLUMU KIRDI\'

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nün açıklamasının devamında, S.S.\'nin ifadelerinin devamında yer verildi, şunlar kaydedildi:

\"S.S.; eşinin çocuklarına 2-3 günde bir tabak yemek ve günde bir tas su ayırdığını, bunun haricinde çocuklara yemek ve su vermeyeceği yönünde kendisinden yemin etmesini istediğini ve kendisinin de yemin ettiğini, yemin ettiği için çocuklara gün içerisinde yemek ve su vermediğini ifade etmiştir. S.S. ayrıca; eşinin kök ailesi ile görüşmesine müsaade etmediğini, eşi ile babasının arasının iyi olmadığını, bu durumun eşinin çocuklara karşı tutumunu olumsuz etkilediğini, eşinin kendisine de fiziksel şiddet uyguladığını, neredeyse her gün başına poşet geçirerek kendisinin vücudunun çeşitli yerlerine vurduğunu, son gebeliğinde eşinin kendisinin kolunu kırdığını, bu olayın hastaneye intikal ettiğini, ancak kendisinin eşinden şikayetçi olmayarak doktorlara düştüğünü söylediğini ifade etmiştir.\"

Açıklamada çocukların sağlık durumlarına da yer verilerek, şöyle denildi:

\"6 çocuğuyla birlikte Müdürlüğümüze başvuran kadının çocuklarının sağlık sorunları olması nedeniyle, Müdürlüğümüze gelmeden 2 çocuğunun hastaneye yatırıldığı öğrenilmiş, 2 çocuğun ise görüşme esnasında sağlık durumunun iyi olmadığı gözlendiğinden, 112 Acil Servis aranarak tıbbi müdahale talep edilmiş, çocuklar görevli sağlık personeli eşliğinde hastaneye götürülmüştür. Yatışı gerçekleşen çocuklardan H.\'nin Mardin\'de özel bir hastanede yoğun bakım servisinde olduğu, doktoru görüşmede H.\'nin durumunun hastaneye yatışının yapıldığında mevcut durumuna göre daha iyi olduğu, ancak hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer çocuk Ş.\'nin ise belinde kırıklar olduğu, mama ile beslendiği ve 3 gün gözetim altına tutulacağı, şu an Mardin Devlet Hastahanesi servisinde takibinin yapıldığı, L. ve H.\'nin tetkik sonuçlarından sonra ilaç tedavisine başlandığı ve hastaneden taburcu olduktan sonra Musa Cihaner Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü\'ne misafir olarak yerleştirileceği belirtilmiştir.\"

Açıklamada, anne S.S. ve beraberindeki 2 çocuğunun 26 Haziran\'da kadın konukevine yerleştirildiği, annenin yanında bulunan 2 çocuğunun vücutlarının çeşitli yerlerinde sigara söndürme izlerinin olduğu, annenin çocuklarına karşı ilgisiz olduğu, hastanede tedavi olan çocuklarının durumu hakkında bilgi talep etmediği, eşi cezaevinden çıktıktan sonra çocukları ona bırakarak Almanya\'da yaşayan ailesinin yanına gideceğini ifade ettiği belirtildi.

\'ACİL KORUMA KARARI TALEP EDİLMİŞTİR\'

Açıklamanın sonunda, anne S.S.\'nin çocuklarını karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri her türlü kötülükten/riskten koruyup kollayamadığı, çocuklarının sağlık durumları hakkında bilgi sahibi olmadığı ve Müdürlükten bilgi talep etmediği, çocuklarına karşı ilgili bir tutuma sahip olmadığı da ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

\"Annenin, çocuk yetiştirme konusunda yetersiz olduğu, eşinin çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamasına engel olduğu, kendisinin de bu duruma sessiz kaldığı, tüm bu sebeplerden dolayı çocukların ihmal ve istismara açık olduğu izlenimi oluşmuştur. Söz konusu durumlar göz önünde tutularak Kadın Konukevi Müdürlüğü tarafından Sosyal İnceleme Raporu ile S.S.\'nin 6 çocuğu hakkında Acil Koruma Kararı talep edilmiştir. Anne her ne kadar hakkında tedbir kararı talep etmemişse de, eşi tarafından can güvenliği riskinin olduğu düşünüldüğünden uygun görülen tedbir kararları talep edilmiştir.\"