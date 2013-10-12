4 büyükler her dakika bin lira zarar ediyor, üç aylık zarar 145 milyon lira!

Türkiye'nin dört büyük kulübünün üç aylık zararı 145.7 milyon TL oldu. Üç ayda yaklaşık 400 milyon TL artan borç toplamı 2 milyar lirayı aştı.

Profesyonelleşme ve kurumsallaşmayı dillerinden düşürmeyen Türkiye’nin dört büyük futbol takımının mali tablolarındaki bozulma hızlanarak devam ediyor.

Borsa İstanbul’un geçen ay ‘kendinizi düzeltin’ uyarısına maruz kalan borsadaki futbol şirketlerinin borçları ve zararları katlanarak büyüyor.

Dört büyük kulübün futbol takımlarını bünyesinde bulunduran şirketlerin 31 Ağustos-31 Mayıs tarihleri arasındaki üç aylık dönemdeki toplam zararı 145 milyon 675 bin TL oldu. Bu şirketlerin borcu ise üç ayda yaklaşık 400 milyon TL artarak 2 milyar 53 milyon liraya çıktı.



Dakikada 1100 TL zarar



Oktay Özdabakoğlu'nun Radikal'deki haberine göre, üç aylık dönemde günlük ortalama zarar 1 milyon 583 bin TL, saat başı zarar 65 bin 976 TL, dakikadaki zarar ise 1100 TL oldu. Başka bir ifadeyle bir maç süresi olan 90 dakikadaki zarar 98.9 bin TL olarak gerçekleşti. Kulüplerin borçları üç aylık dönemde günlük ortalama 4 milyon 342 bin TL, saatte ortalama ise 180 bin 894 TL arttı. Dakikadaki borç artışı 3015 TL olurken, 90 dakikalık borç artışı 271 bin 341 TL oldu.

4 kulüp arasında en borçulusu ise Galatasaray. Galatasaray’ın 31 Mayıs’ta 724.6 milyon TL olan borcu, 31 Mayıs’ta 876.2 milyon TL oldu. Cimbom’un üç aylık zararı ise 52.7 milyon TL olarak gerçekleşti. Borç ve zararda lider olan Galatasaray, üç aylık gelirde de 75.8 milyon TL ile lider oldu. Fenerbahçe’nin üç aylık geliri 34.4, Beşiktaş ’ın 37.5, Trabzonspor’un ise 15.3 milyon TL oldu. Üç aylık dönemde borcu en fazla artan ise Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe’nin borcu 157 milyon TL artarak 405.7 milyon TL’den 562.7 milyon TL’ye çıktı.



Cimbom’dan çağrı çalımı



Galatasaray, yatırımcıların büyük tepkisini çeken 2012 yılındaki operasyondan geri adım attı. Galatasaray Spor Kulübü Derneği, o tarihte Türk Telekom Arena’nın, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne ait olan 2014-2030 yıllarına ilişkin geliri 442.3 milyon TL bedelle halka açık şirkete satmıştı. Halka açık şirketin borcunu patlatan bu operasyonun ardından ilk bedelli sermaye arttırımını yapan fakat ikinci arttırımı yapamayan Galatasaray yönetimi önceki gün kritik bir karar aldı. Halka açık şirket ile dernek arasında 10 Ekim’de imzalanan protokol gereği, şirkete devredilmiş olan Loca, Kombine ve VIP koltuklardan, 2026-2027 sezonu başlangıcından 2029-2030 sezonu sonuna kadar olan dönemdeki tüm Loca, VIP ve Kombine koltuklar ile 2025-2026 sezonuna ait Kombineler hariç, VIP Koltuklar ve Localar ile sınırlı pazarlama hak ve gelirleri kulübe iade edildi.

Kulübe olan borçlar ödenirken ilgili protokol sonucunda nakit dışı varlık devrinden kaynaklanan borç ortadan tamamen kalktı. Galatasaray Sportif AŞ bu operasyonun ardından sermaye arttırım kararını yeniledi. Galatasaray’ın bu operasyonla sermaye arttırımı sırasında çağrı yapma zorunluluğundan kurtulmayı planladığı ileri sürülüyor. Yeni alınan karara göre, şirketin sermayesi yüzde 300 bedelli arttırılarak 55 milyon 761 bin liraya çıkarılacak. Şirket bu kararla 313.6 milyon TL nakit girişi sağlayacak.



Günlük zarar: 1.583.424

Saatteki zarar: 65.976

Dakikadaki zarar 1.100

90 dakika zararı: 98.964

Borç karnesi (Bin TL)

31/05/2013 31/08/2013

Galatasaray 724.612 876.232

Fenerbahçe 405.668 562.692

Beşiktaş 320.473 377.309

Trabzonspor 203.120 237.054

Toplam 1.653.873 2.053.287

Borç artışı: 399.414.000

Günlük artış: 4.341.456

Saatteki artış: 180.894

Dakikadaki artış: 3.015

90 dakika: 271.341