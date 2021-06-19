'4 büyükler' Ezgjan Alioski'nin peşinde!

EURO 2020’de vitrine çıkan Makedon sol bek Ezgjan Alioski'ye Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor büyük ilgi gösteriyor.

Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor; sol bekini Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda buldu: Ezgjan Alioski.

Kulüpler, Leeds United ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Makedon oyuncunun şartlarını öğrenmek için İsviçreli menajerlik şirketiyle temasa geçti.

Şartları ağır bulan Trabzonspor, transferden şimdilik vazgeçerken, Rusya'nın güçlü ekibi CSKA Moskova yıllık 2.5 milyon Euro önerdi. Ancak oyuncu diğer takımlardan gelecek teklifleri beklerken, kararını Avrupa Şampiyonası sonrasına bıraktı.

Ezgjan Alioski kimdir?

1992'de Kuzey Makedonya'nın Pirlepe şehrinde doğan Alioski, futbola İsviçre'de başladı. Young Boys altyapısından sonra Lugano'da forma giydi. 2017-18'de ise 2.5 milyon Euro'ya Leeds'e imza attı. Ülkesiyle 2013'te ilk kez maça çıkan 29 yaşındaki sol bek, Kuzey Makedonya A Milli Takımı'nın formasını 42 kez giydi ve 8 gole imza attı.