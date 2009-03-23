4 büyük ilde kim önde?

29 Mart yerel seçimlere bir hafta kaldı. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da son durum ne? Hangi partinin adayı kaç puanda görünüyor? Konsensus Araştırma Danışmanlık Şirketi’nin Mart 2009 kamuoyu araştırmasına göre İstanbul ve Ankara’da AKP ile CHP arasında müthiş bir yarış söz konusu. İzmir’de CHP, Adana’da MHP açık ara önde görünüyor. İşte o araştırma sonuçları...