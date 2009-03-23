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Politika

4 büyük ilde kim önde?

Konsensus Araştırma Danışmanlık Şirketi'ne göre İzmir'de CHP, Adana'da MHP açır ara önde. İstanbul için kıyasıya bir yarış var.

23 Mart 2009 02:00

Konsensus Araştırma Danışmanlık Şirketi'ne göre İzmir'de CHP, Adana'da MHP açır ara önde. İstanbul için kıyasıya bir yarış var.

4 büyükşehirde son durum - FOTOGALERİ

29 Mart yerel seçimlere bir hafta kaldı. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da son durum ne? Hangi partinin adayı kaç puanda görünüyor? Konsensus Araştırma Danışmanlık Şirketi’nin Mart 2009 kamuoyu araştırmasına göre İstanbul ve Ankara’da AKP ile CHP arasında müthiş bir yarış söz konusu. İzmir’de CHP, Adana’da MHP açık ara önde görünüyor. İşte o araştırma sonuçları...

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