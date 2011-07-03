-4. BÜYÜK ANKARA FESTİVALİ BAŞLADI ANKARA (A.A) - 02.07.2011 - 4. Büyük Ankara Festivali, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanında düzenlenen Murat Boz ve Ebru Gündeş konserleriyle başladı. Konsere, festivalin ev sahipliğini yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek'in yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, AK Parti Ankara Milletvekilleri Nurdan Şanlı, Tülay Selamoğlu, Emrullah İşler, Ülker Güzel, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Çubuk Belediye Başkanı Lokman Özden, belediye meclis üyeleri ve binlerce başkentli katıldı. Ziyaretçilerine saat 14.00'ten itibaren kapılarını açan festival alanında, konserin başladığı ana kadar onlarca değişik gösteri yapıldı. Gösterilerden en çok, demir bir kafes içerisinde yapılan motosiklet şovu, Ankara İtfaiyesi K9 Arama Kurtarma Köpek Eğitim Merkezi'nin köpeklerle yaptığı gösteri ve dans şovları dikkati çekti. Daha sonra alanda kurulan büyük sahneye çıkan Murat Boz ve Ebru Gündeş, başkentlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Boz ve Gündeş, birbirinden güzel şarkılarıyla festivale katılanları coşturdu. Festivale ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katılımdan çok memnun olduğunu belirterek, alanın, geçen yıla göre daha da kalabalık olduğunu söyledi. Başkentlilere güzel bir imkan sunduklarını dile getiren Gökçek, şunları kaydetti: ''Zenginin parası var. İstediği her yere gidebilir ama orta ve dar gelirlilerin böyle bir imkanı yok. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak onlara bu imkanı sunuyoruz. Çocuklar lunapark gibi çok güzel bir yerde eğleniyor. Bir aile dışarıda sadece böyle bir lunaparka gitse günlük 150 liradan aşağı eğlenemez. Biz böyle bir imkanı bedava sunuyoruz. Bunun dışında güzel gösteriler ve konserler var. Ankaralılar için güzel bir imkan diye düşünüyorum. Bu arada, polislere de çok teşekkür ediyorum. Burada 500'e yakın polis var şu anda. Kimisi sivil olarak dolaşıyor. Kimisi birtakım malları satıyor. Yani çeşitli şekillerde şu an aramızdalar. Tanımanız mümkün değil. İnanılmaz bir güvenlik önlemi aldılar. Emniyet teşkilatımıza, Ankaralılara gösterdikleri bu ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum.'' Bu arada Gökçek, sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden de takipçilerini konseri izlemek için festival alanına davet etti.