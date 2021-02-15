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Yaşam

4 bin yıllık mezarlar hilti ve matkapla talan edildi!

15 Şubat 2021 21:20

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Sandıma Dağı'nda bulunan 4 bin yıllık kaya mezarlarının dün matkap ve kazmalarla talan edildiği ortaya çıktı.

4 bin yıllık mezarmezartarihi mezar
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