4 bin yıllık ilaç alım yolsuzluğuna soruşturma





Edinilen bilgiye göre, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sait Alan'ın önceki hastane yönetimleri döneminde ihtiyacı aşan 4 bin yıllık ilaç alımı yapıldığı iddiaları üzerine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.Savcılığın yasa gereği, soruşturma evrakını DÜ Rektörlüğü'ne göndereceği belirtildi.Doç. Dr. Alan, göreve geldiklerinde hastanedeki ilaç depolarının dolu ve gelen ilaçları koyacak yer kalmadığını gördüklerini kaydederek, daha önce ihale edilmiş ilaçların gelmeye devam etmesi üzerine ilaçlara yer bulmak için tıp fakültesinin bazı dersliklerini ve laboratuvarlarını ''depoya'' çevirdiklerini belirtmişti.Alan, fakülte dekanlığının konuyla ilgili idari soruşturma başlattığını da söylemişti.