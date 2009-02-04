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Yaşam

4 bin yıllık ilaç alım yolsuzluğuna soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Dicle Üniversitesi'nde ihtiyaç fazlası ilaç alımı yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

04 Şubat 2009 02:00

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) ihtiyaç fazlası ilaç alımı yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattığı bildirildi. 

4 bin yıl yetecek ilaç alınmış

Edinilen bilgiye göre, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sait Alan'ın önceki hastane yönetimleri döneminde ihtiyacı aşan 4 bin yıllık ilaç alımı yapıldığı iddiaları üzerine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Savcılığın yasa gereği, soruşturma evrakını DÜ Rektörlüğü'ne göndereceği belirtildi.

Doç. Dr. Alan, göreve geldiklerinde hastanedeki ilaç depolarının dolu ve gelen ilaçları koyacak yer kalmadığını gördüklerini kaydederek, daha önce ihale edilmiş ilaçların gelmeye devam etmesi üzerine ilaçlara yer bulmak için tıp fakültesinin bazı dersliklerini ve laboratuvarlarını ''depoya'' çevirdiklerini belirtmişti.

Alan, fakülte dekanlığının konuyla ilgili idari soruşturma başlattığını da söylemişti.

(AA)

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