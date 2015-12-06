4 bin TL maaşla sözleşmeli er alınacak

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaç duyduğu kritik kadro görev yerlerindeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla sözleşmeli er alınacak. Sözleşmeli erlere, komando, hudut birliği ve diğer birliklerdeki görevleri ve hizmet yılına göre 2 bin 144 TL ile 4 bin 182 TL arasında maaş verilecek.

Hürriyet’in haberine göre, Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Personel seçim faaliyeti 14 Ocak 2016 tarihinde 10.00-15.00 saatleri arasında 2. Ordu MEBS A.K.'lığı Mareşal Fevzi Çakmak-1 Kışlası'nda icra edilecektir. Bu nedenle sözleşmeli er olmak isteyen vatandaşlarımız 01 Aralık 2015-02 Ocak 2016 tarihleri arasında 0422 371 58 00/4132-2117-3124-4165-4143 telefon numaralarına ön kayıt yapma suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir" denildi. Açıklamada ayrıca gerekli bilgi ve istenilen belgelerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın resmi internet sitesinden temin edilebileceği ifade edildi.

Açıklamada, sözleşmeli erler, komando, hudut birliği ve diğer birliklerdeki görevleri ve hizmet yılına göre 2 bin 144 TL ile 4 bin 182 TL arasında maaş alacağı belirtildi. Sözleşme sonu ikramiye olarak 1 yıl için 8 bin 23 TL, 7 yıl için 79 bin 339 TL ödeme yapılacağı kaydedildi.