4 bin TL maaşla çalışacak çoban yok!

Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Serap Göncü Karakök sığır yetiştiricilerinin 4 bin TL ücretle çoban bulamadığını belirterek üniversitelerden çoban yetiştiren okul açmasını istedi.



Karakök, çeşitli kuruluşlarca yapılan araştırmalara göre, Türkiye'nin nüfusu son 20 yılda yaklaşık yüzde 7 artmasına rağmen hayvan varlığının yaklaşık yüzde 34 azaldığını, bunun hayvancılık sektöründe faaliyet gösterenlerin para kazanamamalarından kaynaklandığını söyledi.



Besiciliğin maliyetli bir iş kolu olduğuna dikkati çeken Karakök, maliyetleri düşürmek için mera varlığı ile bu meralarda hayvanları otlatacak çobana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "ancak, buna rağmen gerek mera varlığımız gerekse çoban sayısında yetersiz durumdayız" dedi.



Son yıllarda ön plana çıkan en önemli konuların başında gelen çoban sıkıntısının büyük boyutlara ulaştığını, besicilerin hayvanlarını ahırlara hapsedip yemle beslemek zorunda kaldığını anlatan Karakök, "yetiştiriciler, aylık 4 bin TL ücretle bile çoban bulamamaktan yakınıyor" dedi.



Karakök, her sektörde olduğu gibi hayvancılık sektöründe de kalifiye elemana ihtiyaç duyulduğunu, bunun başında da çobanların geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Aslında çoban deyip geçmemek lazım. İyi bir çoban, hayvan hastalıkları, özellikle de bu hastalıkların belirtileri konusunda bilgi sahibi olur. Hayvanların gebelik dönemini iyi takip eder. Beslendikleri gıdanın özelliklerinin ne olması gerektiği konusunda da bilgi sahibidir. Hayvandaki en küçük hastalık belirtisini fark eder. Yani çoban sadece hayvanları gezdirip, başlarında öylece duran kişiler olarak algılanmamalı. Bu ülkenin, mühendis ve mimarın yanı sıra çobanlara da ihtiyacı var. Bu nedenle diplomalı işsizler yetiştirmek yerine üniversiteler bünyesinde çoban yetiştiren yüksek okullar açılması gerekir."



Karakök, sürekli kaba yemle beslenen hayvanların et kalitesinin de düşük olacağını, oysa meraya çıkarılan, dağda otlatılan hayvanların etlerinin daha lezzetli olduğunu, bu nedenle çoban sorununun çözümünün kaliteli et tüketimi için de önem taşıdığını anlattı.



Türkiye'de unutulmaya yüz tutan, ancak geçmişin en gözde meslekleri arasında yer alan nalbantların artık okullu olduğunu, ancak çobanlık konusunda bugüne kadar herhangi bir girişimde bulunulmadığını ifade eden Karakök, yüksek okullar aracılığıyla eğitimli çobanların olmasının Türk hayvancılığına büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.