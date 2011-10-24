-4 bin öğrenci evine gönderildi ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, öğrencileri memleketlerine yönlendirme işlemlerini tamamladıklarını belirterek, 4 binin üzerinde öğrenciyi evlerine gönderdiklerini bildirdi. Battal, deprem dolayısıyla üniversitede eğitime 1 hafta ara verildiğini anımsattı. Öğrencilerin memleketlerine yönlendirilmesi işlemlerinin akşam boyunca sürdüğünü belirten Battal, öğrencilerin bir kısmının uçaklarla, bir kısmının diğer araçlarla Van'dan ayrıldığını söyledi. Erciş'teki öğrencilerin de araçlarla üniversite kampüsüne getirildiğini ve aynı şekilde memleketlerine yönlendirildiğini ifade eden Battal, hala kentte bulunan az sayıdaki öğrencinin ise daha önceden biletlerini aldıkları için yolculuk saatini beklediklerini aktardı. Battal, şunları kaydetti: ''Öğrencilerimizi memleketlerine yönlendirme işlemleri tamamlandı. 4 binin üzerinde öğrenciyi evlerine gönderdik. Otobüslerin olmadığı noktalarda çevre illerden üniversite ve firmaların araçlarını yönlendirdik. Desteklerinden dolayı çevre üniversitelerin rektörlerine, acentelere teşekkür ediyoruz. Öğrencilerin evlerine ulaşmaları noktasında Diyarbakır, Mersin, Erzurum, Iğdır gibi belli güzergahlar belirledik. Öğrencilerimiz en kısa sürede ailelerine ulaşacaklar.'' -''Eğitime verilen ara gerekirse uzatılacak''- Eğitime verilen 1 haftalık aranın gerekirse uzatılacağını ifade eden Battal, öğrencilerin, üniversitenin internet sitesinden durumu takip edebileceğini belirtti. Battal, personele idari izin verme konusunu da görüşeceklerini bildirdi. Rektör Battal, öğrencilere yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından otobüslerini arama kurtarma ekiplerine yönlendirerek, valiliğin emrine verdiklerini kaydetti. Öte yandan yaralıların bir kısmının kurulan çadırlarda, bir kısmının da yeni faaliyete giren Bölge Araştırma Hastanesinde bulunduğunu anlatan Battal, ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini söyledi.