4 bin mürettebatın bulunduğu Amerikan uçak gemisinde Koronavirüs salgını; kaptan yardım istedi

ABD Donanmasına ait uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in kaptanı, gemisindeki Covid-19 salgını nedeniyle yardım çağrısında bulundu.

Uçak gemisinde 4 binden fazla mürettebat bulunuyor ve çok sayıda Covid-19 vakası bulunduğu belirtiliyor. San Fransisco Chronicle gazetesi gemide en az 100 denizcinin testlerinin pozitif çıktığını yazdı.

Kaptan Brett Crozier Savunma Bakanlığı Pentagon'a yazdığı mektupta "Savaşta değiliz. Denizcilerin ölmesi gerekmiyor" derken, salgının devam ettiğini ve bulaşma hızının arttığını söyledi.

Uçak gemisi şu anda Guam Adası'nda demirli ve Theodore Roosevelt gibi uçak gemilerindeki sıkışık koşullar, sosyal mesafe önlemlerini uygulamayı zorlaştırıyor.