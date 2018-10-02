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4 bin litre kaçak şarap ele geçirildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)-İZMİR'in Bornova ilçesinde, jandarmanın yaptığı kaçakçılık operasyonunda yaklaşık 4 bin litre kaçak şarap ele geçirildi

02 Ekim 2018 15:18

Davut CAN/İZMİR, (DHA)-İZMİR\'in Bornova ilçesinde, jandarmanın yaptığı kaçakçılık operasyonunda yaklaşık 4 bin litre kaçak şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi\'nde A.B. isimli bir kişinin yasa dışı yollardan içki üretip piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. A.B.\'nin adresindeki ahıra dün operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 4 bin litre kaçak şarap ile şarap üretiminde kullanılan sıkma makinesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.B.\'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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