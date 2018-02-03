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4 bin kişiyle oluşturulan kalpaklı Atatürk portresi ödül getirdi

İZMİR, (DHA)- BAYRAKLI Belediyesi, Shining Star Awards (Parlayan yıldız) Eğlence, Etkinlik ve Rekreasyon Ödülleri Yarışması'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 4 bin kişinin aynı anda zeybek oynayıp, ardından da Mustafa Kemal Atatürk'ün renkli kalpaklı por

03 Şubat 2018 18:26

İZMİR, (DHA)- BAYRAKLI Belediyesi, Shining Star Awards (Parlayan yıldız) Eğlence, Etkinlik ve Rekreasyon Ödülleri Yarışması\'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda 4 bin kişinin aynı anda zeybek oynayıp, ardından da Mustafa Kemal Atatürk\'ün renkli kalpaklı portresini oluşturduğu projeyle \'En başarılı kurumsal etkinlik\' dalında ödüle layık görüldü. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, \"Bu ödülü tüm Atatürk ve Cumhuriyet sevdalılarına armağan ediyorum\" dedi.
Bu yıl 5\'incisi düzenlenen Shining Star Awards Eğlence Etkinlik ve Rekreasyon Ödülleri Yarışmasının ödül töreni İstanbul\'daki bir otelde yapıldı. Farklı kategorilerde ödüllerin verildiği gecede Bayraklı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda 4 bin kişinin aynı anda zeybek oynayıp, ardından da Mustafa Kemal Atatürk\'ün renkli kalpaklı portresini oluşturduğu projeyle \'En başarılı kurumsal etkinlik\' dalında ödüle layık görüldü.
CHP\'li Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, kendilerini bu ödüle layık görenlere teşekkür etti. Bayraklı Belediyesi\'nin son yıllarda Cumhuriyet Bayramı\'nda yaptığı etkinliklerle gündeme geldiğini hatırlatan Başkan Karabağ, \"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 91. yıldönümünde 1923 kişi zeybek oynamış ve 1923 rakamını oluşturmuştu. 23 Nisan\'da Atatürk\'ün çocukları, \'Atam İzindeyiz\' yazmıştı. 19 Mayıs\'ta ise Atatürk\'ün yolundan emin adımlarla yürüyen gençler kanolarla denizde 1919 rakamını oluşturmuştu. Cumhuriyetin 92. yıl dönümünde ise 2015 kişi zeybek oynamış, ardından da ay yıldızlı dev Türk bayrağı figürü oluşturmuştu. 2016\'da ise 2123 kişi zeybek oynayarak gönülleri fethetmiş, Türkiye haritasını oluşturmuştu. Geçtiğimiz yıl Bayraklı\'da bir ilkin altına imza attık. Saatler 19.23\'ü gösterdiğinde 4 bin kişi zeybek oynadı ve Mustafa Kemal Atatürk\'ün renkli kalpaklı portresini oluşturdu. Bu etkinliğimiz de diğerleri gibi büyük ses getirdi\" dedi.
\"SÜRPRİZLERİMİZ DEVAM EDECEK\"
Karabağ, sözlerine şöyle devam etti:
\"Biz, Cumhuriyet ve Atatürk değerlerini unutturmak isteyenlere inat, inadına Atatürk, Cumhuriyet, Türk Bayrağı demeye devam edeceğiz. Bizler halkımızın hislerine seslendik. Etkinliklerimiz sonrası birçok kişi, \'hislerimize tercüman oldunuz\' dedi. Bu anlamda da hedefimize ulaştık. O gün alanda her görüşten ve kökenden insan vardı. Atatürk\'e bu kadar saldırı olduğu bir dönemde, Atatürkçü değerleri öne çıkarmak çok önemliydi. Biz de bunu yaptık. Bayraklı\'dan Cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu yılki Cumhuriyet Bayramımızı yine coşkuyla kutlayacağız. Yine büyük bir sürprizin altına imza atmayı planlıyoruz. Aldığımız ödülü tüm Atatürk ve Cumhuriyet sevdalılarına armağan ediyorum.\"
SES GETİRMİŞTİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda 4 bin kişinin aynı anda zeybek oynayıp ardından da Mustafa Kemal Atatürk\'ün renkli kalpaklı portresini oluşturduğu etkinlik büyük ses getirmiş ve konuşulmuştu. Ulusal ve yerel televizyon kanalının çeşitli saatlerdeki haber bültenlerinde defalarca yer verdiği etkinlik, birçok gazetede de yer almıştı.

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