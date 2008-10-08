4 bin çocuk sokakta çalışıyor

İstanbul'da sokakta yaşayan çocuk sayısında önemli bir azalma, ancak sokakta çalışan sayısında artış olduğu bildirildi.



İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, yaptığı açıklamada, ekonomik sebeplerle ailesinin geçim sorumluluğunu sokaklarda, pazarlarda satış yaparak üstlenen çocukları, sokaklarda büyük tehlikelerin beklediğine dikkati çekti. ''İstanbul'da sokakta yaşayan çocuk yok diyebiliriz. Buna karşın sokakta çalışan çocuk sayısında artış var'' diyen Bozçelik, bu çocukların ailedeki ihtiyaçtan ya da ekonomik birikim amacıyla çalıştırıldıklarını ifade etti. Bozçelik, kurumun görev alanına giren çalışmalarda yaptıkları tespitlere göre, sokakta çalıştırılan çocuk sayısının İstanbul'da 4 bin civarında olduğunu belirterek, ''Sürekli ceza verdiğimiz halde bu işi meslek haline getiren 200 civarında aile var'' dedi. Seyfi Bozçelik, çocuklarını sokaklarda çalıştıran ailelerin ağırlıklı olarak Fatih, Ümraniye, Gaziosmanpaşa ve Pendik'te ikamet ettiklerini söyledi.



İhtiyaç sahiplerine destek



İhtiyaç sahibi olduğu için çocuklarını sokaklarda çalıştırmak zorunda kalan aileler için destek programları uyguladıklarını kaydeden Bozçelik, bu tür ailelere ayda ortalama 200-400 YTL arasında yardım yaptıklarını dile getirdi. Bozçelik, bu ailelere ekonomik desteğin yanı sıra çocukların eğitim giderlerinin, dershane ve servis ücretlerinin, kış aylarında yakıt giderlerinin

karşılandığını belirtti.



İstanbul'da yaklaşık 700 aileyi desteklediklerini anlatan Bozçelik, çocuklarını çalıştırmakta ısrar eden ailelere Kabahatler Kanunu'na göre valilik onayı ile 125 YTL para cezası verildiğini bildirdi. İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, en son aşamada ise, ailenin çocuğunu suça itecek noktaya gelmesi durumunda aileyi mahkemeye vererek cezalandırılmasını istediklerini ifade ederek, ''Sokaklarda çalışan çocuk sayısını azaltmanın ilk yolu bu çocuklardan alış veriş yapmamaktır. Türk toplumu vicdanlı olduğu için çocukları gördüğünde, 'Bak çocuk hırsızlık yapmıyor, çalışıyor' gibi bir mantıkla çocuklardan malzeme alışı yapıyorlar. Bunu kesmemiz lazım'' diye konuştu.



Çocuklara verilen her paranın aslında çocuğu sokağa biraz daha yaklaştırdığına işaret eden Bozçelik, çocukların para kazanmalarının onları bağımsızlaştırdığını ve zamanla aileleri ile bağlarının kopmasına yol açtığını vurguladı. Bozçelik, sokaklarda suçla tanışan ve yavaş yavaş suça itilen bu çocukların daha sonra suç örgütlerinin bir parçası haline geldiklerini belirtti. Bu çocuklara alış veriş esnasında verilen ufak miktar paraların daha sonra devlete yüksek bir maliyetle geri döndüğünü kaydeden Bozçelik, sokakta çalışan çocuklarla ilgili çalışmanın sadece Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün değil, toplumla beraber belediyelerin ve polisin de görevi olduğunu söyledi.



Çocuklara yönelik hizmetler



Sokakta yaşayan veya çalışan çocuklara yönelik Çocuk ve Gençlik Merkezleri aracılığıyla yatılı ve gündüz hizmet verildiğini dile getiren Bozçelik, sosyal risk altında olan, sosyal güvenceden yoksun ailelerin çocuklarının bu hizmetlerden yararlanabileceğini bildirdi. Bozçelik, sokakta yaşayan veya çalışan çocuklara yönelik ilk müdahalenin, kurumun elemanı olan mobil ekiplerce yürütüldüğünü, ekiplerce teslim edilen veya kendiliğinden gelen çocukların beslenme, hijyen, sağlık ve giyim ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.



Seyfi Bozçelik, eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan çocukların geçici süre ile rehabilitasyonlarının yatılı veya gündüz hizmet veren Çocuk ve Gençlik Merkezleri'nde gerçekleştirildiğini anlattı. Çocukların bu merkezlerde sokağın her türlü tehlikesinden uzakta eğitim ve öğretimle desteklendiğini ifade eden Bozçelik, sağlık sorunları çözümlenen ve rehabilitasyonları tamamlanan çocukların yetenekleri doğrultusunda eğitilip yeniden topluma kazandırdıklarını sözlerine ekledi.

