4 bin bilet 7 saniyede bitti

Paul McCartney'in 19 Nisan'da Las Vegas'taki bir kumarhanede vereceği konserin biletleri, satışa çıkarıldıktan 7 saniye sonra tükendi.



Ünlü Rock müziği sanatçısı Paul McCartney, 19 Nisan'da Las Vegas'taki Hard Rock Otel'de bir konser vermeye hazırlanıyor.



Konser için ayrılan salonun 4 bin kişi kapasiteli olması nedeniyle sınırlı sayıdaki biletler internet üzerinden satışa sunuldu. Ve bu durum yeni bir dünya rekorunun kırılmasına neden oldu. 4 bin kişilik biletlerin tamamı sadece 7 saniyede tükendi. Herbir bilet yaklaşık saniyenin 600'de 1'i sürede satıldı.



Beatles'ın eski solisti McCartney'in bu denli yoğun ilgi görmesi konusunda bir açıklamada bulunan Hard Rock Otel'in Eğlence Bölümü Müdür Yardımcısı Paul Davis, "McCartney o gece unutulmaz bir şov ile hayranlarının karşısında olacak ve eskisi gibi bir Rock gösterisi sunacak. Ancak bu gösteriyi çok kısıtlı sayıda bir izleyici kitlesi izleyebilecek. O nedenle bu eşsiz gösteriyi kaçırmamak isteyenler biletlere adete hücum etti" dedi.

