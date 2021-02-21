4 bin 800 kilometreyi 70 günde tamamladı; Atlantik Kürek Yarışı'nı bitiren en genç kadın oldu

21 yaşındaki Jasmine Harrison, Atlantik Okyanusu'nu tek başına kürekle geçen en genç kadın oldu. Harrison, İspanya'dan Antigua'ya 4 bin 800'lük kilometre boyunca kürek çekti.

CNN'de yer alan habere göre, 21 yaşındaki Harrison, 2020 Atlantik Kürek Yarışı'nı 70 gün, 3 saat 48 dakikada tamamladı. Atlantic Campaings, Harrison'ın en genç kadın kürekçi olarak yeni bir dünya rekoru kırdığını duyurdu.

Yolculuğu tamamlayan Harrison'ın Twitter hesabından şunlar yazıldı: "Bir gemiyle neredeyse çarpışma, iki kez alabora, tüketilen çok fazla fıstık ezmesi ve Nutella, yunuslardan ziyaretler ve dünya rekoru. Jasmine Antigua'ya güvenli bir şekilde ulaştı"