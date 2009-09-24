4 bin 773 kilometre otoban yapılacak!

Türkiye'de halen 2 bin 238 kilometrelik otoyol ağı var. Ulaştırma Bakanlığı, 2023 yılında bu ağa 12 otoyolla 4 bin 773 kilometre daha eklemeyi planlıyor.



Ulaştırma Bakanlığı, Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’e kadar 12 otoyol projesini tamamlamayı hedefliyor. Projeler tamamlandığında Avrupa’yı Kafkaslara, Ortadoğu’ya ve Orta Asya’ya bağlayan bir köprü konumundaki Türkiye, batıdan doğuya kesintisiz bir otoyol ağıyla kaplanacak.

Türkiye’de halen 228 kilometresi yapım aşamasında, toplam 2 bin 238 kilometrelik otoyol ağı var. 2023’te buna toplam 4 bin 773 kilometrelik 12 yeni otoyolun daha katılması hedefleniyor (Dünyanın çevresi yaklaşık 40 bin 75 km). 2023’te hizmete açılması planlanan otoyol projeleri ve özellikleri şöyle:

Gebze-İzmir Otoyolu (421 km): Gebze’den başlayacak ve Bursa, Savaştepe üzerinden İzmir’e ulaşacak.

Kuzey Marmara Otoyolu (361 km): Adapazarı’ndan başlayarak, İstanbul’da yapımı planlanan 3. Boğaz köprüsünden Kınalı’ya ulaşacak ve mevcut otoyola bağlanacak.

Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu (433 km): Trakya’yı Ege’ye bağlayacak. Edirne’den başlayacak otoyolun Çanakkale Boğazı’nı köprüyle geçmesi ve Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde Gebze-İzmir Otoyolu ile birleşmesi amaçlanıyor. Otoyolun İpsala sınır kapısına ve ayrıca Kınalı’dan Kuzey Marmara Otoyolu’na da bağlanması planlanıyor.

Aydın-Denizli-Antalya Otoyolu (335 km): Tamamlandığında İstanbul, Bursa, İzmir ve Aydın’dan Antalya’ya otoyolla kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Ankara-İzmir Otoyolu (549 km): Ankara’dan başlayacak ve Eskişehir üzerinden İzmir’e ulaşacak.

Sivrihisar-Bursa Otoyolu (202 km): Eskişehir ile Bursa’yı birbirine bağlamanın yanı sıra, Ankara-İzmir Otoyolu ile Gebze-İzmir Otoyolu’nu da birbirine bağlayacak.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu (120 km): Mevcut Ankara-İstanbul otoyolunun kuzey ve doğuya açılan kapısı olacak.

Afyon-Burdur-Antalya ve Çevre Otoyolu (345 km): Eskişehir’in Kırka beldesinden Ankara-İzmir otoyoluna bağlanacak. Ankara-Antalya otoyolla bağlanacak.

Ankara-Pozantı Otoyolu (287 km): Ankara’yı, Niğde’den mevcut otoyol ile birleşerek Mersin, Adana ve Hatay’a bağlayacak.

Şanlıurfa-Habur Otoyolu (360 km): Mardin üzerinden Habur sınır kapısına uzanacak. Böylece, Tekirdağ’dan İstanbul, Ankara, Adana ve Şanlıurfa üzerinden Habur sınır kapısına otoyolla kesintisiz ulaşım sağlanacak.

İstanbul ve Ankara’yı İran ve Kafkasya’ya bağlayacak otoyol (1200 km): Mevcut Ankara-İstanbul otoyolunun Gerede kavşağından başlayacak; Amasya, Erzincan, Erzurum ve Ağrı üzerinden Gürbulak sınır kapısına ulaşacak. Ayrıca Samsun’u Ankara’ya bağlayacak bir otoyol da inşa edilecek.

Şanlıurfa-Diyarbakır Otoyolu (160 km): Diyarbakır, Şanlıurfa üzerinden hem Habur’a hem Adana ve Mersin’e bağlanacak.