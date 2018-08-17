4 bin 500 öğrencinin Yaz Spor Okulları'ndaki eğitimi tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) - BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları sona erdi. 4 bin 500 öğrencinin 17 farklı tesiste 2 ay boyunca, 14 branşta eğitim aldığı okulların kapanış töreninde çocuklar doyasıya eğlendi.

Yaz ayı boyunca 4 bin 500 öğrenciye eğitim veren Beylikdüzü Belediyesi Yaz Spor Okulları’nın Kapanış ve Madalya Töreni, Kavaklı Stadı’nda yapıldı. 17 farklı spor tesisinde aikido, basketbol, jimnastik, futbol, golf, izcilik, masa tenisi, okçuluk, rüzgar sörfü, satranç, tekwondo, tenis, voleybol, yüzme olmak üzere 14 branştaki aldıkları eğitimi başarıyla tamamlayan sporculara madalyalarını takdim eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, onlarla bol bol sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

“ÇOCUKLARIMIZ SPOR RUHUNU ÖĞRENİYORLAR”

Madalya Töreni’nde yaptığı konuşmada tek başına öğretimin yeterli olmadığına dikkat çeken Belediye Başkanı İmamoğlu, “Öğretimin eğitim tarafının çok sağlıklı oluşturulması ve bunun da mutlak sporla ve sağlıklı bir vücutla buluşması lazım. Beylikdüzü Belediyesi olarak her yıl 4 bini aşkın çocuğumuzu yaz spor okullarında misafir ediyor, onlarla çok keyifli anlar yaşıyoruz. Çocuk ve gençlerimiz, tesislerimizde yeni arkadaşlıklar kuruyorlar. Bir arada olmayı, sporu ve sporcu olmayı, spor ruhunu öğreniyorlar. Spor, çocuklarımızın ve gençlerimizin enerjik, sağlıklı olması, okullarında başarılı olmaları ve geleceğe, hayata hazırlanmaları açısından çok önemli. Yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirip zinde bir şekilde okullarına hazırlanmış oluyorlar” dedi.

“KAVAKLI STADI EYLÜL AYINDA HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK”

Yaptığı konuşmada Kavaklı Stadı’nın Eylül ayında yenilenen çehresiyle hizmet vermeye başlayacağını da müjdeleyen İmamoğlu, “Bu tesis sporcu yetiştirme anlamında Beylikdüzü’nün çocuklarına ve gençlerine hizmet etmeye başlayacak. Burası sadece bir stat değil. Aynı zamanda bir spor kulübünün ve farklı spor kulüplerine de hizmet eden birimlerin olduğu, soyunma odalarından sporcu sağlığına dönük birimlere kadar modern, çağdaş bir semt stadı haline getirildi. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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